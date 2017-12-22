Почему в России нельзя застраховать «ГАЗель»: разговор с пострадавшим автовладельцем

В последнее время среди российских автолюбителей, в том числе на форумах в соцсетях, где общаются владельцы четвероногих коней, всё чаще стали мелькать жалобы на то, что в России теперь не страхуют грузовики. Тревожную информацию решил проверить корреспондент Федерального агентства новостей.

Достаточно быстро был найден непосредственный участник событий, житель Петербурга по имени Дмитрий. Кстати, он сам является работником автосервиса, расположенного в Центральном районе Петербурга, следовательно, и с машинами, и с автовладельцами общается достаточно тесно. В арсенале Дмитрия не только легковая машина для частных нужд, но еще и «ГАЗель». Мужчина рассказал репортеру ФАН свою историю.

Две недели назад он позвонил в страховую компанию, чтобы застраховать свою «ГАЗель». Сославшись на отсутствие бланков, компания ему отказала. Дмитрий продолжил звонки, но страховать грузовую «ГАЗель» так никто и не согласился.

«Я позвонил в 15 страховых компаний и везде получил категорический отказ. Одни говорили, что сейчас нет необходимых бланков. Другие, что им в принципе запрещено страховать автомобили категории «D». Одна компания вообще заявила, что готова взяться за страхование, только если я заплачу штраф в размере десяти тысяч рублей за агента страховой», – рассказывает Дмитрий.

Отказ страховых компаний оформлять полис ОСАГО для автомобилей категории «D» (предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих более восьми сидячих мест) – проблема, свойственная не только Петербургу, и сталкиваются с ней автовладельцы со всей России. Страховые компании не объясняют истинную причину отказа. В лучшем случае они ссылаются на внешние обстоятельства: отсутствие документации, запреты «сверху». Некоторые говорят, что страхуют только проверенных клиентов. В худшем же случае страховщики предлагают дополнительные услуги, которые увеличивают стоимость ОСАГО в несколько раз.

Для страховых компаний ОСАГО остается убыточной сферой. Раньше при минимальной стоимости страховки в случае аварии страховая компания была обязана выплатить до 400 тысяч рублей. Но в марте 2017 года Госдума приняла закон, устанавливающий основную форму возмещения по ОСАГО в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты. Это значит, что денежные средства можно будет получить только в исключительных случаях, а при обычных авариях страховая компания предложит список СТО (станций технического обслуживания), с которыми имеет соглашение. Эта мера поможет избежать «автоподстав», но не сможет полностью снизить риски страховых компаний. К тому же, сейчас растет спрос на страхование, поэтому компании самостоятельно пытаются минимизировать риски, отказывая автовладельцам в страховании или навязывая им свои условия – в частности, завышают стоимость услуги.

«Компании не хотят страховать «ГАЗель», потому что им это невыгодно, – комментирует Дмитрий. – Такие автомобили часто попадают в аварии с множественными повреждениями. Соответственно, владельцы часто обращаются в страховые компании с просьбой возместить ущерб. Но что мне теперь делать, я не понимаю!»

Если рассмотреть ситуацию Дмитрия с точки зрения закона, то действия страховых компаний, в которые он обращался, неправомерны. Во-первых, в Федеральном законе № 40-ФЗ от апреля 2002 года сказано, что владелец транспортного средства обязательно должен иметь полис страхования: «В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами, настоящим Федеральным законом определяются правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Согласно статье 426 Гражданского кодекса, страховщик в свою очередь обязан заключать договор со всеми водителями, которые к нему обращаются: «Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается». Соответственно, отказ в страховании ОСАГО недопустим.

Отметим, что корреспондент ФАН, вооружившись знаниями Дмитрия и той информацией, которую он сам почерпнул из нескольких юридических сборников, принялся звонить по страховым, представляясь владельцем «ГАЗели». Результат был стопроцентно одинаковым: везде отказались страховать машину, то ссылаясь на отсутствие нужных бумаг, то ограничиваясь сухим «мы этим не занимаемся».

Итак, продолжим. Рассматривался еще вариант, позволяющий уплатить некую сумму денег, которую страховая вроде бы согласна была расценивать как штраф. Но и здесь налицо нарушение закона: предлагая Дмитрию уплатить «штраф» в размере около десяти тысяч рублей, страховая компания нарушает Закон о защите прав потребителей (ст.16). Он гласит: «Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме».

Если компания отказывает в страховании, то в первую очередь она должна отправить автовладельцу письменный отказ. Отказать в страховании автомобиля компании могут только в случае, если у них отсутствует связь с базой данных РСА; если транспортное средство не прошло технический осмотр; если представлен неполный пакет документов; если отсутствует доверенность – в том случае, когда машина страхуется от имени предпринимателя или юридического лица.

Юристы советуют при отказе страховых компаний в первую очередь взять письменный отказ компании. Отказ будет являться письменным подтверждением того, что была попытка воспользоваться услугами компании. Далее есть три варианта: суд, Роспотребнадзор или РСА (Российский союз автостраховщиков). В исковом заявлении в суд обязательно нужно указать расходы, связанные с невозможностью пользоваться собственным автомобилем. Если же обращаться в Роспотребнадзор, то его специалисты помогут принудить страховщика следовать требованиям закона и составят претензию.

В любом случае, следует помнить, что страховые компании не могут отказать в страховании без законных оснований, поэтому в таких ситуациях можно смело обращаться к юристам и специалистам, которые помогут решить проблему.