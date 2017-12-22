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Сирия: США не намерены сворачивать военное присутствие в Ат-Танфе
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    Сирия: США не намерены сворачивать военное присутствие в Ат-Танфе

    0:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 1:20  22 Декабря 2017
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    Сирия: США не намерены сворачивать военное присутствие в Ат-Танфе

    Вашингтон, 22 декабря. Соединенные Штаты Америки намерены сохранить свое военное присутствие в  Ат-Танфе Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал специальный представитель президента США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) Бретт Макгерк.

    «Мы находимся в Ат-Танфе и останемся там, чтобы убедиться, что ИГ1 не может туда вернуться. Мы также остаемся в других областях Сирии, чтобы помочь в стабилизации областей и не позволить ИГ туда вернуться», — рассказал Макгерк журналистам.

    Следует отметить, что наиболее боеспособные части ИГИЛ1 в Сирии разгромлены. В САР остаются лишь незначительные очаги сопротивления террористов.

    Эксперты отмечают, что решающий вклад в разгром ИГИЛ внесли сирийские правительственные войска и ВКС РФ. Тем не менее, в Вашингтоне нередко преувеличивают заслуги коалиции США в противостоянии ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #сирия #игил #ат-танф
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