Сирия: США не намерены сворачивать военное присутствие в Ат-Танфе

Вашингтон, 22 декабря. Соединенные Штаты Америки намерены сохранить свое военное присутствие в Ат-Танфе Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал специальный представитель президента США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) Бретт Макгерк.

«Мы находимся в Ат-Танфе и останемся там, чтобы убедиться, что ИГ1 не может туда вернуться. Мы также остаемся в других областях Сирии, чтобы помочь в стабилизации областей и не позволить ИГ туда вернуться», — рассказал Макгерк журналистам.

Следует отметить, что наиболее боеспособные части ИГИЛ1 в Сирии разгромлены. В САР остаются лишь незначительные очаги сопротивления террористов.

Эксперты отмечают, что решающий вклад в разгром ИГИЛ внесли сирийские правительственные войска и ВКС РФ. Тем не менее, в Вашингтоне нередко преувеличивают заслуги коалиции США в противостоянии ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.