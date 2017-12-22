Путин и Меркель выразили надежду на долгосрочное перемирие в Донбассе

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили надежду на установление долгосрочного перемирия в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, оба лидера надеются, что рождественское перемирие станет основой для более длительного прекращения огня

«Собеседники приветствовали утвержденное вчера трехсторонней контактной группой перемирие по случаю наступающего Рождества и выразили надежду на то, что оно может стать основой для долгосрочного прекращения огня на востоке Украины», — утверждает Зайберт.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с представителями российского бизнеса. Глава государства выступил за умеренную налоговую нагрузку, за счет которой возможно обеспечить развитие страны, — пишет Ура.ru.