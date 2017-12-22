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США прогнозируют еще «месяцы борьбы» с ИГИЛ в Сирии
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    США прогнозируют еще «месяцы борьбы» с ИГИЛ в Сирии

    0:06  22 Декабря 2017  /обновлено: 0:06  22 Декабря 2017
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    США прогнозируют еще «месяцы борьбы» с ИГИЛ в Сирии

    Вашингтон, 22 декабря. Специальный представитель президента США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещена в РФ) Бретт Макгерк заявил, что борьба с ИГИЛ1 еще не окончена.

    По его мнению, впереди еще «месяцы борьбы» против террористической организации. «Даже на местах в Сирии остались месяцы проведения операций», — добавил он. Битва продолжается, — убежден Макгерк.

    Накануне военный эксперт дал оценку российской кампании в Сирии. Он назвал разгром ИГИЛ важнейшим достижением. Специалист подчеркнул, что именно ВКС РФ и сирийским правительственным войскам принадлежит решающий вклад в разгром террористов в Сирии.

    «Главное, человечество увидело, что сами по себе прогресс, стремление к мирному созиданию сильнее мракобесия, фанатизма и злости. И немалую роль в этом сыграла именно Россия», — сказал эксперт.

    Президент РФ Владимир Путин уже распорядился о выводе значительных сил из Хмеймима.

    На этом фоне американские политики склонны явно преувеличивать достижения коалиции США в борьбе с «Исламским государством».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #сирия #игил #борьба
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