Вашингтон, 22 декабря. Специальный представитель президента США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещена в РФ) Бретт Макгерк заявил, что борьба с ИГИЛ1 еще не окончена.

По его мнению, впереди еще «месяцы борьбы» против террористической организации. «Даже на местах в Сирии остались месяцы проведения операций», — добавил он. Битва продолжается, — убежден Макгерк.

Накануне военный эксперт дал оценку российской кампании в Сирии. Он назвал разгром ИГИЛ важнейшим достижением. Специалист подчеркнул, что именно ВКС РФ и сирийским правительственным войскам принадлежит решающий вклад в разгром террористов в Сирии.

«Главное, человечество увидело, что сами по себе прогресс, стремление к мирному созиданию сильнее мракобесия, фанатизма и злости. И немалую роль в этом сыграла именно Россия», — сказал эксперт.

Президент РФ Владимир Путин уже распорядился о выводе значительных сил из Хмеймима.

На этом фоне американские политики склонны явно преувеличивать достижения коалиции США в борьбе с «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.