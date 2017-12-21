Американские военные спасли морскую черепаху, запутавшуюся в свертках с кокаином

Вашингтон, 21 декабря. Военные американских вооруженных сил в Тихом океане спасли морскую черепаху, которая запуталась в свертках кокаина стоимостью 70 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал 9 news.

Уточняется, что животное угодило в опасную ситуацию в международных водах Тихого океана 19 ноября, где его обнаружила береговая охрана. В ходе более чем двухмесячной операции по борьбе с наркотиками черепаха была освобождена из наркотического плена.

Представители береговой охраны утверждают, что в «тайнике» содержалось 800 кг кокаина. Черепаха получила повреждения плавников и шеи.

Ранее RT сообщала о том, что Вашингтон потратил 22 миллиона долларов США на исследования НЛО. Американцы утверждают, что накопили множество фото- и видеоматериалов по данной теме. Однако эти материалы строго засекречены.