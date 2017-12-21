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Политика
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Политика
Меркель интересовалась у Путина, почему российские офицеры покинули СЦКК
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    Меркель интересовалась у Путина, почему российские офицеры покинули СЦКК

    23:28  21 Декабря 2017  /обновлено: 23:28  21 Декабря 2017
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    Меркель интересовалась у Путина, почему российские офицеры покинули СЦКК

    Москва, 21 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель интересовалась у президента России Владимира Путина причинами, по которым российские офицеры покинули СЦКК. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

    Путин и Меркель также выразили готовность продолжить обсуждение проблем, преодоление которых позволит возобновить полноценную работу СЦКК.

    «Владимир Путин, в частности, отметил, что украинские власти долгое время путём различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей» , — утверждается на сайте Кремля.

    RT сообщает также, что Путин и Меркель поддержали договоренности о прекращении огня накануне рождественских праздников.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #меркель #донбасс #сцкк
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