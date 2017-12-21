Путин и Меркель высказались за скорейший обмен пленными в Донбассе

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель высказались за скорейший обмен пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

Отмечается, что в ходе состоявшейся телефонной беседы оба лидера поддержали перемирие, объявленное в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Путин и Меркель обсуждали также вопросы, связанные с необходимостью восстановления работы СЦКК.

«Украинские власти долгое время путём различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей. На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции не последовало», цитирует Путина RT.

Отмечается, что глава немецкого задавала вопросы о причинах выхода военных РФ из СЦКК.