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Политика
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Путин и Меркель высказались за скорейший обмен пленными в Донбассе
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    Путин и Меркель высказались за скорейший обмен пленными в Донбассе

    23:10  21 Декабря 2017  /обновлено: 23:10  21 Декабря 2017
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    Путин и Меркель высказались за скорейший обмен пленными в Донбассе

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель высказались за скорейший обмен пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.

    Отмечается, что в ходе состоявшейся телефонной беседы оба лидера поддержали перемирие, объявленное в преддверии рождественских и новогодних праздников.

    Путин и Меркель обсуждали также вопросы, связанные с необходимостью восстановления работы СЦКК.

    «Украинские власти долгое время путём различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей. На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции не последовало», цитирует Путина RT.

    Отмечается, что глава немецкого задавала вопросы о причинах выхода военных РФ из СЦКК.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #меркель #донбасс #сцкк #пленные
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