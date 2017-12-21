Сирия: жители Алеппо отпраздновали годовщину освобождения города от боевиков

Дамаск, 21 декабря. Жители города Алеппо Сирийской Арабской Республики отметили годовщину со дня освобождения от боевиков. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что на центральной площади Абдалла аль-Джабири собрались тысячи сирийцев. В руках у собравшихся были замечены многочисленные государственные флаги, а также портреты президента Сирии Башара Асада. Люди также несли портретов воинов, отдавших свои жизни за мир в стране.

«Алеппо стал для всего мира символом стойкости и мужества, его жители не покинули родного города и перенесли все выпавшие на их долю испытания», — заявил министр информации САР Мухаммед Рамез Тарджима, слова которого цитирует ТАСС.

Накануне специальный представитель президента США по борьбе с ИГИЛ1 (запрещена в РФ) заявил, что борьба с «Исламским государством»1 в Сирии не завершена. Об этом сообщало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.