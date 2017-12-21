«Образ будущего страны» представили на суд Путина участники конкурса «Молодежка ОНФ». ФАН-ТВ

В Москве на «Форуме Действий» Общероссийского Народного Фронта прошла церемония награждения победителей конкурса «Молодежка ОНФ» под названием «Образ будущего страны». За два месяца организаторы получили больше 10-ти тысяч работ от молодых людей со всех уголков страны.

Эссе, рисунки, стихи, фотоколлажи и видеоролики участников рассказывали о том, какой они видят Россию через 15–20 лет. Больше всего молодое поколение волнуют проблемы экологии, коррупции, социального неравенства, ЖКХ и образования. Последняя для молодых людей особенно актуальна. По их мнению, образование сегодня – важнейший социальный лифт. А чтобы он работал эффективно, процесс обучения нужно совершенствовать. «Форум действий» ОНФ посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Жительница города Калуга Александра Хорват стала победительницей конкурса «Образ будущего страны» в номинации «Эссэ». Она рассказала корреспонденту ФАН-ТВ о том, с какими мыслями готовила свой проект:

– Необходимо наладить коммуникацию между государством, бизнесом, наукой и обществом, чтобы, действительно, запрос на специалистов был целевой и отвечал потребностям российской экономики, российской науки. Только в этом случаем мы действительно получим эффективных специалистов. Плюс, я действительно считаю, что нам нужны преподаватели-практики. Теоретики – это все здорово, но реально научить работать могут только те люди, которые погружены в профессию. Стоит все-таки пересмотреть длительность подготовки специалистов. Гуманитарии – не более четырех лет, и это не бакалавриат-магистратура, а конкретный специалитет четырехлетний. Медики – шесть и больше, потому что мы отдаем этим людям свое здоровье, и мы надеемся на то, что они действительно смогут вылечить нас. Инженеры – чтобы не падали ракеты – это шесть и больше лет.

Марина Вильдяева, представительница города Пушкино Московской области, также стала лучше – в номинации «Креатив» конкурса «Образ будущего страны:

– Каждый из участников должен был выразить тему, которая больше всего ему близка. Я увидела именно чтение. Здесь на моем плакате мальчик сидит, читает книгу, а вокруг него летают ракеты, воздушные шары, какие-то фантастические животные. То есть, он читает и мечтает. Мечтает о том, каким его мир будет в будущем.

В своих работах конкурсанты предлагали решения проблем практически во всех сферах жизни. Главная идея: без активной позиции и личной ответственности добиться позитивных изменений в стране невозможно. По словам жюри, ребята видят будущее России исключительно светлым.

Ольга Тимофеева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог», пообщалась с участниками Форума ОНФ:

– 98 %, почти все, считают себя настоящими патриотами. Пусть этот патриотизм они понимают про-разному. Для кого-то патриотизм – это в своем дворе что-то сделать, для кого-то – побороться где-то на федеральных масштабах в своем будущем. Но стало понятно, что они все за страну. Иногда работы были настолько глубоко написаны, что мы как взрослые люди, когда сидели, говорили: «Наверное, мы бы лучше не сказали». Поэтому сегодня те, кто считается людьми молодыми, могу сказать, что подстегивают нас. И, знаете, они на самом деле не просто молодцы, они уже показывают, что они – профессионалы.

Победителями и лауреатами конкурса стали 150 молодых людей. Лучших из лучших поздравила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Выступая перед собравшимися, она сказала:

– Мы вместе можем преодолеть многое. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы такие! И я уверена, что за вами не только ваше будущее, ваших детей, и все, что ждет нашу страну, мы можем с вами сделать с нашими добрыми сердцами, нашими трудолюбивыми руками. Здорово, что мы вместе!

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С репортером ФАН-ТВ поговорил принявши участие в церемонии награждения Александр Карелин, борец классического стиля, трехкратный чемпион Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации:

– Очень такое живое, очень пронизанное такой молодецкой удалью пространство. И то, что здесь и взрослые, и «Молодежка», и все это вместе – на мой взгляд, тоже очень важно. Для обучения, для того, чтобы они видели, с кем завтра контактировать, на кого опираться, заводят здесь очень важные контакты, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему.

Самая мощная общественная организация России была создана шесть лет назад по инициативе Владимира Путина. На «Форуме действий», прошедшем по итогам 2017 года, глава государства ознакомился с ключевыми проектами ОНФ в сфере экологии, дорожного строительства и обратился к активистам со словами благодарности за то, что они честно и открыто борются против коррупции и казенщины в регионах. За годы работы участникам движения удалось привлечь внимание к проблемам сельских поликлиник, обманутых дольщиков. Президент подчеркнул: в масштабах страны предстоит сделать еще многое.

– Вспомним: после развала Советского Союза мы слышали очень много сладких, хороших речей. Но реально нам никто не помогал, – сказал Владимир Путин на Форуме ОНФ. – Но мы и не рассчитывали на это, нам и не нужна никакая помощь со стороны. Мы строили новую страну, восстанавливали сильную и независимую Россию. Мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений, надежность своей сплоченности. Повторю, нам еще много надо сделать, прежде всего, ради благополучия граждан, чтобы преодолеть бедность и неравенство, а уровень этих проблем, к сожалению, еще очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Какие? Это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны! Наконец, это вызов будущего и настоящего – переворот в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых, в широком смысле этого слова, в образовании. Я вижу в этом общую задачу, и свой личный долг, и гражданскую ответственность как действующий глава государства и как кандидат в президенты РФ.

Итоговый «Форум действий» показал: сеть активистов Общероссийского Народного Фронта растет с каждым годом. На его площадке волонтеры, начинающие предприниматели, активные школьники и студенты успели стать настоящей командой. Своей активной жизненной позицией и позитивной энергетикой они продолжат заряжать регионы. Возможно, именно от их идей будет зависеть будущее всей страны.

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