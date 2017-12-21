Украинские силовики обстреляли северные окраины Донецка

Донецк, 21 декабря. Украинские вооруженные силы обстреляли северные окраины города Донецк. Об этом сообщило оперативное командование Донецкой народной республики.

«В преддверии «новогоднего» перемирия Вооруженные силы Украины, наплевав на все договоренности, ведут обстрел по селу Жабичево и району донецкого аэропорта (Вольво-Центр)», — цитирует ТАСС заявление Донецкого агентства новостей.

Следует отметить, что, несмотря на формально действующее перемирие, украинские силовики регулярно подвергают обстрелам населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

В частности, 21 декабря стало известно о гибели двух мирных жителей результате обстрела ВСУ в Ясиноватой. В этот же день украинские силовики открыли огонь сразу по пяти населенным пунктам ЛНР.

19 декабря в ДНР также сообщали об обстрелах больниц и жилых кварталов украинскими силовиками.

Накануне RT cообщало, что по факту обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР украинской стороной СК РФ возбудил пять новых уголовных дел.