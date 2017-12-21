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Политика
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Политика
Палестина приветствует решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму
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    Палестина приветствует решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму

    22:09  21 Декабря 2017  /обновлено: 22:09  21 Декабря 2017
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    Палестина приветствует решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму

    Газа, 21 декабря. Палестинская сторона приветствует действия Генеральной Ассамблеи ООН, которая одобрила резолюцию о непризнании решения Соединенных Штатов Америки по статусу Иерусалима. Об этом сообщил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу-Рудейна.

    «Эта резолюция вновь подчеркивает позицию международного сообщества на стороне палестинского права, и все угрозы и вымогательства не смогли изменить ее и допустить противоречие международному праву», — цитирует слова политика РИА Новости.

    По словам Набиля Абу-Рудейна, палестинцы продолжат добиваться создания своего государства с восточным Иерусалимом в качестве столицы.

    «Иерусалим является оккупированной территорией в соответствии с международным правом», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее большинство членов Генассамблеи ООН отказалось признавать решение США о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Автор: Алексей Громов
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