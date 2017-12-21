Палестина приветствует решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму

Газа, 21 декабря. Палестинская сторона приветствует действия Генеральной Ассамблеи ООН, которая одобрила резолюцию о непризнании решения Соединенных Штатов Америки по статусу Иерусалима. Об этом сообщил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу-Рудейна.

«Эта резолюция вновь подчеркивает позицию международного сообщества на стороне палестинского права, и все угрозы и вымогательства не смогли изменить ее и допустить противоречие международному праву», — цитирует слова политика РИА Новости.

По словам Набиля Абу-Рудейна, палестинцы продолжат добиваться создания своего государства с восточным Иерусалимом в качестве столицы.

«Иерусалим является оккупированной территорией в соответствии с международным правом», — подчеркнул он.

Напомним, ранее большинство членов Генассамблеи ООН отказалось признавать решение США о признании Иерусалима столицей Израиля.