Медведчук: Без России украинский газопровод станет грудой металла

Киев, 21 декабря. Без российского топлива газотранспортная система Украины превратиться в груду металла. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Ранее стало известно, что кабинет министров Украины начинает процедуру отбора международных партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой.

«Без гарантий ее загрузки газотранспортный консорциум теряет всякий смысл. Этот проект будет эффективным лишь при условии участия в нем и поставщика газа — без российской стороны газопровод станет… грудой металла», — написал Медвечук в своем микроблоге Twitter.

КМУ начал поиск партнеров по управлению ГТС. Но без гарантий ее загрузки газотранспортный консорциум теряет всякий смысл. Этот проект будет эффективным лишь при условии участия в нем и поставщика газа — без российской стороны газопровод станет… грудой металла. pic.twitter.com/cFncd1XahT — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) December 21, 2017

Стоит отметить, что в 2019 году истекает срок действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа в ЕС. При этом в 2019 году «Газпром» планирует завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», по которому будет осуществляться поставка газа в ЕС.