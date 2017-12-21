В Вашингтоне рассказали о совместном вкладе США и РФ в уничтожение ИГ в Сирии

Вашингтон, 21 декабря. Совместная работа США и РФ внесла вклад в уничтожение ИГ1 (организация, запрещенная в РФ) в Сирии. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

«Мы не координируем операции, но мы стараемся гарантировать, что не произойдет никаких инцидентов. Иногда бывает чрезвычайно напряженно, но в целом все происходит неплохо», — приводит ТАСС комментарий специального представителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретта Макгурка.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что между Вашингтоном и Москвой нет координации по проведению операций в Сирии, однако есть взаимодействие по линии недопущения и предотвращения конфликтов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже объявил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами якобы очистила от террористов практически всю территорию Сирии и Ирака. Впрочем, заслуги Вашингтона по борьбе с ИГ в Сирии известны в основном самим американцам — международное сообщество признает, что главную роль в победе над террористами на территории САР сыграла Россия.

1 Организация запрещена на территории РФ.