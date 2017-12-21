Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Новости Сирии
В Вашингтоне рассказали о совместном вкладе США и РФ в уничтожение ИГ в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Вашингтоне рассказали о совместном вкладе США и РФ в уничтожение ИГ в Сирии

    21:57  21 Декабря 2017  /обновлено: 22:17  21 Декабря 2017
    2539

    В Вашингтоне рассказали о совместном вкладе США и РФ в уничтожение ИГ в Сирии

    Вашингтон, 21 декабря. Совместная работа США и РФ внесла вклад в уничтожение ИГ1 (организация, запрещенная в РФ) в Сирии. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

    «Мы не координируем операции, но мы стараемся гарантировать, что не произойдет никаких инцидентов. Иногда бывает чрезвычайно напряженно, но в целом все происходит неплохо», — приводит ТАСС комментарий специального представителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретта Макгурка. 

    В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что между Вашингтоном и Москвой нет координации по проведению операций в Сирии, однако есть взаимодействие по линии недопущения и предотвращения конфликтов.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже объявил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами якобы очистила от террористов практически всю территорию Сирии и Ирака. Впрочем, заслуги Вашингтона по борьбе с ИГ в Сирии известны в основном самим американцам — международное сообщество признает, что главную роль в победе над террористами на территории САР сыграла Россия.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #вклад
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть