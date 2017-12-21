Кастро уйдет с поста главы Госсовета Кубы в апреле 2018 года

Мадрид, 21 декабря. Председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро планирует покинуть свой пост уже в апреле 2018 года. Об этом сообщили в четверг испанские СМИ.

Как передает издание El Mundo, Кастро собирался уйти в отставку в феврале следующего года, однако члены Национальной ассамблеи народной власти острова проголосовали за продление мандата политика еще на два месяца.

Согласно предварительной информации, преемником Рауля Кастро станет его первый заместитель — Мигель Диас-Канель.

#ltimaHora ???? Ral Castro dejar la presidencia de Cuba en abril, segn avanza @afp https://t.co/NN8xWFgyaj — EL MUNDO (@elmundoes) December 21, 2017

Напомним, ранее постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя жестко раскритиковал санкционную политику властей Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы. По словам российского дипломата, подобные ограничения являются контрпродуктивными и бессмысленными.