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Политика
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Политика
Кастро уйдет с поста главы Госсовета Кубы в апреле 2018 года
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    Кастро уйдет с поста главы Госсовета Кубы в апреле 2018 года

    21:51  21 Декабря 2017  /обновлено: 21:52  21 Декабря 2017
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    Кастро уйдет с поста главы Госсовета Кубы в апреле 2018 года

    Мадрид, 21 декабря. Председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро планирует покинуть свой пост уже в апреле 2018 года. Об этом сообщили в четверг испанские СМИ.

    Как передает издание El Mundo, Кастро собирался уйти в отставку в феврале следующего года, однако члены Национальной ассамблеи народной власти острова проголосовали за продление мандата политика еще на два месяца.

    Согласно предварительной информации, преемником Рауля Кастро станет его первый заместитель — Мигель Диас-Канель.

    Напомним, ранее постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя жестко раскритиковал санкционную политику властей Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы. По словам российского дипломата, подобные ограничения являются контрпродуктивными и бессмысленными.

    Автор: Алексей Громов
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    #куба #кастро
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