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Политика
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Россия
Аксенов поддержал строительство заграждения на границе с Украиной
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    Аксенов поддержал строительство заграждения на границе с Украиной

    21:51  21 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  21 Декабря 2017
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    Аксенов поддержал строительство заграждения на границе с Украиной

    Симферополь, 21 декабря. Глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал строительство инженерного заграждения на российско-украинской границе в северной части полуострова. 

    «Нормальный процесс. Пока американцы управляют ситуацией (на Украине — прим. ФАН), там не оставят попыток проникновения на территорию Крыма диверсионных групп», — заявил Аксенов, выступая в программе «Серьезный разговор» на канале «Первый Крымский».

    Он отметил, что считает правильным защиту своей территории.

    Напомним, на границе Украины и России в Крыму идет строительство инженерного сооружения протяженностью около 50 километров. Создание заграждения связано с необходимостью обеспечения безопасности населения полуострова и туристов, посещающих Крым.

    Работы по строительству инженерного сооружения планируют завершить весной будущего года.  

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #крым #аксенов #граница #заграждение
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