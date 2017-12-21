Аксенов поддержал строительство заграждения на границе с Украиной

Симферополь, 21 декабря. Глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал строительство инженерного заграждения на российско-украинской границе в северной части полуострова.

«Нормальный процесс. Пока американцы управляют ситуацией (на Украине — прим. ФАН), там не оставят попыток проникновения на территорию Крыма диверсионных групп», — заявил Аксенов, выступая в программе «Серьезный разговор» на канале «Первый Крымский».

Он отметил, что считает правильным защиту своей территории.

Напомним, на границе Украины и России в Крыму идет строительство инженерного сооружения протяженностью около 50 километров. Создание заграждения связано с необходимостью обеспечения безопасности населения полуострова и туристов, посещающих Крым.

Работы по строительству инженерного сооружения планируют завершить весной будущего года.