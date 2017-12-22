Сирия, 22 декабря. Боевики ударили по Алеппо во время празднований по случаю годовщины освобождения города. ССА** и САА стягивают силы к северным границам Латакии. Курды арестовали сторонников армии САР в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в районе границы между провинциями Хама и Идлиб; оказали поддержку САА в южной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками на северо-востоке Дамаска; продвигаются в направлении города Абу Дали в Идлибе; ведут бои с «Нусрой»*** в районе Западной Гуты Дамаска; договорились с ИГ1 о возвращении тел погибших к югу от Дамаска.

«Исламское государство»1: попыталось пересечь границу у города Таль Сафук в Ираке; организовало взрыв в иракской провинции Дияла; отбило у «Ан-Нусры» населенный пункт Расм Хамам северо-восточнее Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): совместно с «Ахрар Аш-Шам» стягивает силы к северным границам провинции Латакия; возобновила перестрелки с САА в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: передислоцировала свои отряды на юго-запад Дамаска через Израиль; подверглась обстрелам САА в районе города Аль-Латамина к северу от Хамы; обстреляла жилые районы Алеппо, среди погибших — дети; атаковала военную базу «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте; утратила поселение Хаварин на юго-западе Алеппо.

Курды: противостояли ИГ вблизи деревни Абу-Хардуб в Дейр-эз-Зоре; провели аресты сторонников САА в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: продолжила оказывать курдам поддержку в Дейр-эз-Зоре; причастна в гибели многих мирных жителей Мосула в Ираке; провела авианалеты в населенном пункте Аль-Шафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В южных районах столицы приостановились столкновения между радикалами «Исламского государства» и правительственной армией. В начале дня стало известно, что противникам удалось достигнуть соглашения, согласно которому в случае эвакуации всех женщин из района лагеря «Аль-Ярмук» террористы согласятся отдать тела двух военнослужащих САА, погибших в ходе последних столкновений в районе Ат-Тадамун.

В районе Восточной Гуты вблизи района Джобар вновь отмечались перестрелки между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции. Тем временем недалеко от города Ирбин вспыхнули междоусобицы в рядах боевиков-оппозиционеров. Информационный портал Al Masdar News передавал, что радикалы террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 напали на военный штаб формирования «Файлак Ар-Рахман». В ответ на атаку исламисты «Файлак Ар-Рахман» создали ряд новых КПП, чтобы задержать террористов «Нусры». О потерях сторон все еще ничего не сообщалось.

Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление в районе населенных пунктов Бейт Джинн и Мугр Аль-Мир в юго-западной части Дамаска. Военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщил о том, что новая группа боевиков «Ан-Нусры» проникла в регион через территорию Израиля. С прибытием новых отрядов «Ан-Нусра» продолжила оказывать сопротивление САА. Войска САР, в свою очередь, вели огонь из ракетных установок.

Провинция Латакия

В минувшие сутки стало известно о том, что на севере провинции в скором времени начнутся вооруженные столкновения между объединенными силами антиправительственной группировки «Ахрар Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) с одной стороны и войсками Башара Асада и Национальных сил обороны****** (NDF) — с другой. Об этом информировали как правительственные источники, так и интернет-порталы вооруженной оппозиции. Противники уже стягивают силы к северным окраинам Латакии, передавал информационный портал Al Masdar News.

Провинция Алеппо

К северо-востоку от административного центра провинции впервые за долгое время возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Противники обменивались артиллерийскими ударами недалеко от города Тадеф, находящегося на линии разграничения сил.

В южной части провинции войска САР продолжили продвигаться в сторону стратегической авиабазы «Абу Ад-Духур», находящейся в Идлибе. После нескольких боевых вылетов российской авиации САА и проасадовским отрядам удалось освободить поселение Хаварин на юго-западе Алеппо. Информации о потерях сторон до сих пор не поступало.

Во второй половине дня административный центр провинции оказался под огнем боевиков, отряды которых занимают позиции в пригороде Алеппо Аль-Рашидин. На момент обстрела жители на улицах города отмечали первую годовщину освобождения города. В результате ударов погибли двое детей и одна женщина, еще пять человек пострадали, передавало информагентство Al Masdar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

После того как один из курдских командиров Абу-Хадид Оселан внезапно исчез, командование Сирийской демократической армии**** (SDF) начало проводить обыски и аресты среди своих военнослужащих, подозреваемых в сотрудничестве с правительственными силами, поскольку именно их курды сочли причастными к похищению Абу-Халида. Причины, по которым под подозрение попадают приверженцы САА, тогда как ранее высокопоставленные члены формирования сами бежали из рядов SDF, были неизвестны, пока курдские СМИ не заявили о том, что САА якобы сотрудничает с ИГИЛ1. Военные эксперты утверждают, что подобные сообщения имеют место, поскольку отрядам SDF легче оправдать свои последние поражения, списав их на то, что ИГИЛовцев будто бы поддерживали сирийские войска.

Новостное агентство Al Masdar News опровергло информацию о захвате курдами населенного пункта Абу-Хардуб. Несмотря на поддержку со стороны авиации США, в городе все еще отмечается активность террористов «Исламского государства», которые бежали на подконтрольные курдам территории, скрываясь от боев с САА и ударов ВКС РФ. Во второй половине дня авиация США попыталась атаковать отряды ИГИЛовцев вблизи населенного пункта Аль-Шафаа, однако, как передавал Telegram-канал (NRVR11), в результате авианалета были убиты не менее девяти местных жителей, в том числе дети.

Провинция Хама

В северной части региона правительственные силы вели наступление против «Ан-Нусры» одновременно на двух направлениях. Стало известно, что помимо продвижения на границе провинций Хама и Идлиб, части САА начинают операцию и в районе Аль-Латамины. Новостное агентство Damascus Now передавало, что военнослужащие САР, переброшенные из провинции Дейр-эз-Зор, прежде всего, будут наступать на позиции «Ан-Нусры» у населенных пунктов Ум Харатайн, Атшан и Сукейк. Поддержку армии Башара Асада оказывали ВКС РФ. Как передавали военные источники новостного агентства Al Masdar News, в результате массированной воздушной атаки российской авиации укрепления террористов были частично разрушены.

Тем не менее радикалы «Ан-Нусры» не прекращают распространять дезинформирующие сведения о потерях со стороны САА. Как передавало информагентство Al Masdar News, оппозиционные источники выпустили несколько снимков, где запечатлено оружие и военная техника, якобы захваченная у солдат армии Башара Асада во время попытки наступления вблизи деревень Зилакият и Зелин. Однако правительственные СМИ данную информацию не подтверждали.

Под вечер возобновились столкновения между террористами «Исламского государства» и «Ан-Нусрой» на северо-востоке Хамы. Как передавал Twitter-канал (Suriyakmaps), в ходе противостояния боевики «Тахрир Аш-Шам» утратили населенный пункт Расм Хамам. О потерях сторон в живой силе и технике все еще не сообщалось.

Ирак

Террористы «Исламского государства» вновь организовали взрыв в провинции Дияла. Согласно данным информационного агентства Iraqi News, боевики подпольных формирований «Исламского государства» установили взрывное устройство у входа в среднюю школу в населенном пункте Абул Ханазир. В результате взрыва как минимум два человека погибли. Еще четверо были ранены, передавал новостной портал Iraqi News.

Появилась новая информация о количестве мирных жителей, погибших в ходе военной операции по освобождению города Мосул. Были убиты более девяти тысяч человек, сообщило агентство новостей Al Sumaria News. Отмечается, что в убийствах людей виновны не только радикалы террористической группировки, но и силы западной коалиции во главе с США, ВВС которых наносили массированные авиаудары прямо в пределах города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)