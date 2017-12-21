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Политика
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Украина
Минобороны Украины отказалось от «Украины»
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    Минобороны Украины отказалось от «Украины»

    21:35  21 Декабря 2017  /обновлено: 15:45  22 Декабря 2017
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    Минобороны Украины отказалось от «Украины»

    Киев, 21 декабря. Министерство обороны Украины уведомило госконцерн «Укроборонпром», что военно-морские силы страны не нуждаются в недостроенном ракетном крейсере «Украина», который достался ВСУ в наследство от СССР. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

    В «Укроборонпроме» отметили, что Минобороны отказалось от идеи достраивать крейсер «Украина» для нужд ВСУ. В ведомстве также добавили, что решением министерства снимает вопрос о необходимости содержания крейсера государственным предприятием «Николаевский судостроительный завод».

    В концерне подчеркнули, что правительство Украины должно в кратчайшие сроки решить, нужен ли государству ракетный крейсер или нет.

    «Если нужен – «Укроборонпром» готов достроить судно, но для этого нужно предусмотреть средства в государственном оборонном заказе на 2018 год. Если нет – есть два варианта: или продать недострой, поскольку он не соответствует военной доктрине, или предусмотреть деньги на дальнейшее содержание судна у причальной стенки», — говорится в сообщении.

    Минобороны Украины отказалось от «Украины»

    По мнению многих экспертов, завершение строительства ракетного крейсера «Украина» является нецелесообразным, поскольку вооружение, для которого создавался корабль окончательно устарело.

    Наиболее реальной перспективой для крейсера «Украина» является продажа на металлолом. При этом стоимость корабля в этом случае, с учетом текущей цены металла на мировом рынке вряд ли превысит три миллиона долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #крейсер #укроборонпром #металлолом
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