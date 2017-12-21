Лондон, 21 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия и Соединенное Королевство могли бы сотрудничать по Ирану, КНДР и Сирии.

Джонсон считает, что позиции двух стран по большинству вопросов международной повестки «очень близки». Дипломат признал, что у Москвы и Лондона существуют определенные разногласия в вопросах внешней политики. Тем не менее, по ряду вопросов Россия и Великобритания обладают потенциалом для продуктивного сотрудничества, учитывая «многочисленные общие интересы».

«Лондон и Москва могли бы сотрудничать по Ирану, КНДР и Сирии, это было бы полезно», — сказал Джонсон, слова которого цитирует РИА Новости.

Газета.ru напоминает, что 22 декабря Борис Джонсон проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.