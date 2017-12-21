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Политика
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Политика
Выборы-2018: Аксенов назвал Путина кандидатом, которого поддержит Крым
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    Выборы-2018: Аксенов назвал Путина кандидатом, которого поддержит Крым

    21:35  21 Декабря 2017  /обновлено: 21:54  21 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Аксенов назвал Путина кандидатом, которого поддержит Крым

    Симферополь, 21 декабря. Жители Крыма на президентских выборах 2018 года поддержат кандидатуру Владимира Путина. Таким мнением поделился глава республики Сергей Аксенов.

    «Я абсолютно уверен, что в Крыму нет ни одного человека, равнодушного к президенту, который бы ни относился к нему и его поступкам позитивно», — отметил Аксенов, выступая в эфире телеканала «Первый крымский».

    Глава республики подчеркнул, что уверен, что жители полуострова благодарны президенту России за мирное небо над головой. Свою оценку действий российского лидера, считает Аксенов, они наверняка покажут на выборах. 

    Комментируя тот факт, что дата предстоящих выборов, 18 марта, совпадает с датой воссоединения Крыма и России, Аксенов заявил, что это «особая честь». 

    Напомним, всеобщее голосование жителей России, которое определит следующего президента страны, пройдет 18 марта будущего года.

    Отметим, что выборы президента РФ в Крыму пройдут в первый раз. Отдать свой голос за одного из кандидатов на пост первого лица России смогут около 1,5 млн жителей Крыма. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #крым #аксенов #выборы-2018
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