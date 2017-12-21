Великобритания и Россия должны сотрудничать — Джонсон

Лондон, 21 декабря. У российской и британской сторон имеются серьезные разногласия, однако Москва и Лондон должны сотрудничать по всем доступным направлениям. Об этом журналистам заявил в четверг министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Конечно, речи о работе «в обычном режиме» быть не может, потому что есть серьезные препятствия в наших отношениях, о которых мы должны откровенно говорить», — подчеркнул британский дипломат в интервью РИА Новости.

Однако Джонсон напомнил о том, что Великобритания и Россия входят в состав постоянных членов Совбеза ООН, поэтому на них лежит огромная ответственность перед миром.

«Есть сферы, где мы работаем вместе, и сейчас наступило время для Британии и России подумать о наших общих интересах, общих национальных интересах», — резюмировал политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон 22 декабря приедет в Москву.