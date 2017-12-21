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Великобритания и Россия должны сотрудничать — Джонсон
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    Великобритания и Россия должны сотрудничать — Джонсон

    21:33  21 Декабря 2017  /обновлено: 21:33  21 Декабря 2017
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    Великобритания и Россия должны сотрудничать — Джонсон

    Лондон, 21 декабря. У российской и британской сторон имеются серьезные разногласия, однако Москва и Лондон должны сотрудничать по всем доступным направлениям. Об этом журналистам заявил в четверг министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

    «Конечно, речи о работе «в обычном режиме» быть не может, потому что есть серьезные препятствия в наших отношениях, о которых мы должны откровенно говорить», — подчеркнул британский дипломат в интервью РИА Новости.

    Однако Джонсон напомнил о том, что Великобритания и Россия входят в состав постоянных членов Совбеза ООН, поэтому на них лежит огромная ответственность перед миром.

    «Есть сферы, где мы работаем вместе, и сейчас наступило время для Британии и России подумать о наших общих интересах, общих национальных интересах», — резюмировал политик.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон 22 декабря приедет в Москву.

    Автор: Алексей Громов
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