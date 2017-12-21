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Путин подписал указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина
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    Путин подписал указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина

    21:08  21 Декабря 2017  /обновлено: 21:28  21 Декабря 2017
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    Путин подписал указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина в 2019 году. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству.

    «В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, мыслителю, настоящему подвижнику Даниилу Александровичу Гранину. Он когда-то сказал очень точные слова: культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе», — сказал Путин.

    Президент также добавил, что правительству России поручено разработать и утвердить план мероприятий по увековечению памяти Даниила Гранина, а также подготовить мероприятия в честь 100-летия со дня рождения писателя.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #писатель #гранин #100-летие
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