Путин подписал указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина в 2019 году. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству.

«В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, мыслителю, настоящему подвижнику Даниилу Александровичу Гранину. Он когда-то сказал очень точные слова: культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе», — сказал Путин.

Президент также добавил, что правительству России поручено разработать и утвердить план мероприятий по увековечению памяти Даниила Гранина, а также подготовить мероприятия в честь 100-летия со дня рождения писателя.