Депутат Рады нашел для Киева дела поважнее Крыма

Киев, 21 декабря. Киеву стоит временно забыть о Крыме и сосредоточиться на решении ситуации в Донбассе. Таким мнением поделился народный депутат от Закарпатья Виктор Балога.

«По Крыму — это не первый вопрос в повестке дня. У нас в повестке дня первое — это вопрос, как выйти из ситуации, которая сложилась на востоке — в Донецкой и Луганской области», — заявил Балога в эфире телеканала NewsOne.

Депутат Верховной рады подчеркнул, что переходить к обсуждению других тем можно будет только тогда, когда будет полностью решен вопрос с первой повесткой дня — Донбассом. После этого «с определенными временными лагами» можно будет уже обсуждать ситуацию в Крыму.

Балога также отметил, что Киев не может провести обмен пленными, так как постоянно выдвигает различные условия.