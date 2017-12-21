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Депутат Рады нашел для Киева дела поважнее Крыма
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    Депутат Рады нашел для Киева дела поважнее Крыма

    21:10  21 Декабря 2017  /обновлено: 21:16  21 Декабря 2017
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    Депутат Рады нашел для Киева дела поважнее Крыма

    Киев, 21 декабря. Киеву стоит временно забыть о Крыме и сосредоточиться на решении ситуации в Донбассе. Таким мнением поделился народный депутат от Закарпатья Виктор Балога.

    «По Крыму — это не первый вопрос в повестке дня. У нас в повестке дня первое — это вопрос, как выйти из ситуации, которая сложилась на востоке — в Донецкой и Луганской области», — заявил Балога в эфире телеканала NewsOne.

    Депутат Верховной рады подчеркнул, что переходить к обсуждению других тем можно будет только тогда, когда будет полностью решен вопрос с первой повесткой дня — Донбассом. После этого «с определенными временными лагами» можно будет уже обсуждать ситуацию в Крыму. 

    Балога также отметил, что Киев не может провести обмен пленными, так как постоянно выдвигает различные условия.

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #украина #крым #балога
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