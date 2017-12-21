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Политика
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Политика
Генассамблея ООН выступила против признания Иерусалима столицей Израиля
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    Генассамблея ООН выступила против признания Иерусалима столицей Израиля

    20:55  21 Декабря 2017  /обновлено: 22:13  21 Декабря 2017
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    Генассамблея ООН выступила против признания Иерусалима столицей Израиля

    Нью-Йорк, 21 декабря. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая опровергает решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. В ходе голосования резолюцию поддержали 128 стран, девять государств проголосовали против документа, еще 35 воздержались, передает РИА Новости.

    Согласно резолюции, решения, которые предполагают изменение статуса Иерусалима, не могут иметь юридической силы, поэтому являются недействительными. Кроме того, резолюция требует немедленной отмены решения США. 

    Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. Решение вызвало новый виток эскалации между Израилем и Палестиной. Позднее председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выдвинул ультиматум властям Израиля из-за конфликта вокруг статуса Иерусалима.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #оон #израиль #иерусалим
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