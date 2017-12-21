Пентагон ждет решения Госдепа США по летальному оружию для Киева

Вашингтон, 21 декабря. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки ожидает решения государственного департамента страны по вопросу о поставках летального оружия украинской стороне. Об этом заявил в четверг заместитель главы Пентагона Патрик Шенахан.

По слова политика, Минобороны США поддерживает инициативу о передаче вооружения Киеву.

«Как только они формализуют свое решение, мы проведем его от имени Госдепартамента... Мы поддерживаем решение и ждем указаний от Госдепартамента», — объяснил Шенахан.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что планы американской стороны по поставкам летального оружия на Украину могут «подогреть горячие головы» среди украинских националистов. Он также напомнил, что Москва выступает против инициативы Вашингтона.