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ВАЗ влетел в иномарку на трассе в Оренбуржье, есть пострадавший
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    ВАЗ влетел в иномарку на трассе в Оренбуржье, есть пострадавший

    20:32  21 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  21 Декабря 2017
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    ВАЗ влетел в иномарку на трассе в Оренбуржье, есть пострадавший

    Оренбург, 21 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось вчера на трассе Кувандык — Новоуральск в Оренбургской области.

    Автомобильная авария произошла в среду, 20 декабря: отечественный автомобиль ВАЗ влетел иномаркой Nissan Almera. Водитель ВАЗ, 58-летний мужчина, получил травмы. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали перелом костей носа и сотрясение головы.

    В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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