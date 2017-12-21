ВАЗ влетел в иномарку на трассе в Оренбуржье, есть пострадавший

Оренбург, 21 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось вчера на трассе Кувандык — Новоуральск в Оренбургской области.

Автомобильная авария произошла в среду, 20 декабря: отечественный автомобиль ВАЗ влетел иномаркой Nissan Almera. Водитель ВАЗ, 58-летний мужчина, получил травмы. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали перелом костей носа и сотрясение головы.

В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.