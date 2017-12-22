Сирия, 22 декабря. «Джебхат ан-Нусра»***1 потеряла ряд опорных пунктов на южной окраине провинции Идлиб. Российские ВКС нанесли удар по объектам террористов недалеко от города Рахаджан. Армия САР атаковала командный пункт «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по объектам «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама с целью сорвать контратаку исламистов против САА.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли разведывательный дрон в Западной Гуте; ведут столкновения с «Тахрир аш-Шам» к юго-западу от Дамаска; продвинулись на южной окраине Идлиба.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 продолжает тяжелые бои с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке от города Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): усиливает вторую линию обороны на юге от Алеппо; потеряла ряд ключевых позиций в предместьях города Абу Дали; лишилась десяти боевиков и одного пункта управления в провинции Хама; пытается поднять боевой дух в своих рядах при помощи дополнительных выплат.

Провинция Дамаск

В окрестностях города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск возобновились ожесточенные столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Кроме того, в предместьях населенного пункта Бейт Джинн, также расположенного в этом регионе, боевиками был сбит разведывательный беспилотник правительственных сил, утверждает подконтрольный исламистам новостной канал (@QalaatAlMudiq) в сети Twitter. Эта информации, тем не менее, пока не получила официального подтверждения. Войска САР ведут наступление в Западной Гуте, где все еще сохраняется анклав «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей вооруженных группировок. Ранее военнослужащие САА отбили ряд позиций, однако террористы продолжают упорное сопротивление.

Провинция Алеппо

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» в настоящее время ведут мероприятия по усилению второй линии обороны на юге региона в преддверии новой серии атак со стороны правительственной армии Сирии, передает местное новостное агентство Aleppo Media Center. Так, переброска партий вооружений и работы по возведению фортификационных сооружений фиксировались в районе деревень Кейталь, Умм Губар и Рабинет Аль-Хайя. Кроме того, к линии соприкосновения с подразделениями САА из-под города Абу ад-Духур на востоке соседней провинции Идлиб были передислоцированы дополнительные отряды «Тахрир аш-Шам», общая численность которых составляет до 300 бойцов. По информации закрытых каналов исламистов в Telegram, главари террористического формирования планируют новые нападения на объекты войск САР на окраинах прифронтовых населенных пунктов Расм Сайяла и Рамла.

Провинция Идлиб

Части сирийских войск продолжают планомерно продвигаться вглубь территорий, подконтрольных «Джебхат ан-Нусре», на юге провинции Идлиб. Так, согласно сведениям военного источника на его странице в соцсети Twitter (@IvanSidorenko1), правительственные силы в ходе последних столкновений смогли отбить ряд позиций, в частности несколько стратегических высот, на окраинах поселений Таль Хинзир и Аль-Мушейрифа в предместьях города Абу Дали. Армия САР в этом регионе действует под прикрытием ВКС РФ. Террористы тем временем продолжают доставлять к линии разграничения новое вооружение и технику, дабы сдержать дальнейшее продвижение подразделений САА. Предполагается, что в ближайшее время боевики могут попытаться развернуть контратаку, выдвинув силы со стороны Абу Дали в направлении поселка Умм Трейкия.

Провинция Хама

Российская боевая авиация провела бомбардировку позиций террористов «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Рахаджан к северо-востоку от административного центра провинции с целью сорвать планируемую боевиками контратаку позиций САА в этом районе. Информацию об этом опубликовал новостной Twitter-канал (@HamahNow). Данные о потерях в рядах «Ан-Нусры» в настоящий момент устанавливаются.

Сирийские военные совершили нападение на ключевой опорный пункт «Джебхат Фатх аш-Шам» в северо-восточной части Хамы. Штаб боевиков располагался на окраине поселения Абу Аль-Гарр. В результате массированной атаки САА командный пункт террористов был полностью уничтожен. В ходе вспыхнувшего противостояния, согласно данным иранского портала Tasnim News Agency, были ликвидированы не меньше 10 членов коалиции «Тахрир аш-Шам».

К северо-востоку от Хамы на линии соприкосновения между ИГ1 и «Ан-Нусрой» вновь отмечались тяжелые бои между террористами данных группировок. Наиболее ожесточенные — около поселка Джубб Ас-Сафа. Ни одна из сторон, впрочем, не смогла достичь каких-либо существенных результатов, отмечает информагентство Terror Monitor. Однако в рядах отрядов «Джебхат Фатх аш-Шам» уровень боевого духа продолжает падать с каждым днем. Сообщается, что для поднятия морально-психологического состояния боевиков главари формирования приняли решение сократить срок пребывания на передовых позициях вдоль линии фронта и предоставили бойцам дополнительные денежные выплаты. Кроме того, «Ан-Нусра» планирует перебросить в район боевых действий с бандгруппами «Исламского государства» новые танки и зенитные установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)