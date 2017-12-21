Власти Чечни сообщили о проверке паспортного режима в Гудермесе

Грозный, 21 декабря. В чеченском городе Гудермес прошли мероприятия по проверке паспортного режима. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов.

По его словам, в Гудермесе состоялись мероприятия с участием сотрудников полиции и местной администрации, в ходе которых осуществлялась проверка паспортного режима.

«В нескольких домах в Гудермесе были проведены мероприятия по проверке паспортного режима при участии сотрудников полиции и местной администрации. Сообщения об использовании каких-то спецподразделений не соответствуют действительности», — заявил Каримов в комментарии РИА Новости.

Он назвал ложными сообщения СМИ, в которых говорилось о проведении «войсковой операции», отметив, что мероприятия по проверке паспортного режима завершились, обстановка в городе спокойная. В ходе мероприятия никого не задерживали.