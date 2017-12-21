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Общество
Власти Чечни сообщили о проверке паспортного режима в Гудермесе
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    Власти Чечни сообщили о проверке паспортного режима в Гудермесе

    20:32  21 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  21 Декабря 2017
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    Власти Чечни сообщили о проверке паспортного режима в Гудермесе

    Грозный, 21 декабря. В чеченском городе Гудермес прошли мероприятия по проверке паспортного режима. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов.

    По его словам, в Гудермесе состоялись мероприятия с участием сотрудников полиции и местной администрации, в ходе которых осуществлялась проверка паспортного режима.

    «В нескольких домах в Гудермесе были проведены мероприятия по проверке паспортного режима при участии сотрудников полиции и местной администрации. Сообщения об использовании каких-то спецподразделений не соответствуют действительности», — заявил Каримов в комментарии РИА Новости.

    Он назвал ложными сообщения СМИ, в которых говорилось о проведении «войсковой операции», отметив, что мероприятия по проверке паспортного режима завершились, обстановка в городе спокойная. В ходе мероприятия никого не задерживали.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #чечня #гудермес
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