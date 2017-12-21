Россия начнет поставки С-400 в Турцию в 2019-2020 годах

Москва, 21 декабря. Российская сторона планирует начать поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию в 2019-2020 годах. Об этом сообщил в четверг помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

«Если говорить о поставках, то это очень сложная система вооружений, не автомат Калашникова, который можно начать поставлять через месяц. Поэтому я думаю, что конкретные поставки начнутся где-то в конце 2019 — начале 2020 года», — объяснил он.

Кожин также рассказал о том, что Анкара перевела Москве аванс. Однако стороны не обсуждают вопрос о передаче российских технологий производства.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл заявил о том, что Вашингтон продолжит давить на Турцию, которая решила закупить у РФ партию ЗРК С-400 «Триумф».