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В оргкомитете ЧМ-2018 и РФС ничего не знают о возможной смене главы футбольного союза
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    В оргкомитете ЧМ-2018 и РФС ничего не знают о возможной смене главы футбольного союза

    20:40  21 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  21 Декабря 2017
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    В оргкомитете ЧМ-2018 и РФС ничего не знают о возможной смене главы футбольного союза

    Москва, 21 декабря. Генеральный директор организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года «Россия-2018» Алексей Сорокин не располагает информацией о своем возможном назначении на пост президента Российского футбольного союза. Таким образом Сорокин, как и первый вице-президент РФС Никита Симонян, не смог подтвердить информацию о якобы готовящемся уходе в отставку главы РФС Виталия Мутко.

    Такими данными с агентством «Р-Спорт» поделились в пресс-службе оргкомитета.

    «Алексею Сорокину ничего не известно о его возможном выдвижении на пост президента РФС», — заявили в пресс-службе оргкомитета.

    Напомним, ранее 21 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Сорокин рассматривается как вероятная замена Виталию Мутко на посту главы Российского футбольного союза. Перестановка в организации якобы может произойти до конца текущего года, отметил источник информационного агентства. 

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян, комментируя спекуляции на тему перестановок на руководящих должностях организации, отметил, что ничего не знает о возможном уходе Мутко. Симонян добавил, что надеется, что глава РФС продолжит занимать свою должность.  

    Автор: Федор Веснин
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    #отставка #мутко #рфс #сорокин #назначение
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