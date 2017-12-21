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ФАН публикует видео страшных последствий атаки ВСУ в Ясиноватой
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    ФАН публикует видео страшных последствий атаки ВСУ в Ясиноватой

    20:48  21 Декабря 2017  /обновлено: 20:49  21 Декабря 2017
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    ФАН публикует видео страшных последствий атаки ВСУ в Ясиноватой

    Ясиноватая, 21 декабря. Украинские силовики подвергли ожесточенному обстрелу город Ясиноватая на территории Донецкой народной республики. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в результате ночной бомбардировки трое местных жителей были ранены, один погиб. Снаряды, выпущенные ВСУ, также превратили в руины десятки домов. 

    Обстрел велся всего около получаса, но повлек за собой непоправимые последствия – многие жители остались без крыши над головой. Один из снарядов унес жизнь местного жителя – мужчина погиб после того, как осколочно-фугасный снаряд угодил прямо в его дом.

    «Обстрел начался часов в десять – в наш дом попало с двух сторон, две воронки. В доме была бабушка – ее привалило, еле вытащили. Она говорить может, но каково вы думаете это пережить в 81 год? Весело у нас», — поделилась впечатлениями жительница Ясиноватой Наталья Николаевна.

    ВСУ вели по городу плотный огонь: cнаряды легли кучно в самом центре Ясиноватой – по словам жителей города, такого не было довольно давно, обычно обстрелам подвергались только окраины, где проходит линия фронта.

    «В 12-й дом очень сильно прилетало, в 11-ом угол пострадал. Выстрелы были очень сильные – я до сих пор отойти от этого не могу. Я живу в 13-ом доме, там разрушений особо не было. Но было страшно: снаряды всегда слышны, но вот такого давно не было. Меня до сих пор трясет, я плачу», — рассказала местная жительница.

    Четверо мирных жителей в результате обстрела получили ранения разной степени тяжести – от контузий до взрывных травм. Огнем ВСУ было повреждено даже здание детского сада. 

    Отметим, СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с последними обстрелами населенных пунктов в Донбассе.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #всу #донбасс #обстрел #ясиноватая #снаряды
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