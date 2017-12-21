Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Политика
Рогозин: Правительство России одобрило гособоронзаказ на 2018 год
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рогозин: Правительство России одобрило гособоронзаказ на 2018 год

    19:48  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:48  21 Декабря 2017
    1138

    Рогозин: Правительство России одобрило гособоронзаказ на 2018 год

    Москва, 21 декабря. Правительство Российской Федерации утвердило государственный оборонный заказ на 2018 год. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Twitter.

    «Сегодня 21 декабря правительство РФ на своем заседании одобрило государственный оборонный заказ на 2018 год. Это будет первый год реализации новой Программы вооружения на 2018-2027 годы, проект которой представлен на подпись президенту РФ», — написал Рогозин.

    Стоит отметить, что среди приоритетов нового гособоронзаказа - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #рогозин #гособоронзаказ
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть