Рогозин: Правительство России одобрило гособоронзаказ на 2018 год

Москва, 21 декабря. Правительство Российской Федерации утвердило государственный оборонный заказ на 2018 год. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Twitter.

«Сегодня 21 декабря правительство РФ на своем заседании одобрило государственный оборонный заказ на 2018 год. Это будет первый год реализации новой Программы вооружения на 2018-2027 годы, проект которой представлен на подпись президенту РФ», — написал Рогозин.

Сегодня 21 декабря @Pravitelstvo_RF на своем заседании одобрило государственный оборонный заказ на 2018 г. Это будет первый год реализации новой Программы вооружения на 2018-2027 гг., проект которой представлен на подпись Президенту РФ — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 21, 2017

Стоит отметить, что среди приоритетов нового гособоронзаказа - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.