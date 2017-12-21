Сирия сегодня: жители Алеппо отмечают годовщину освобождения города, САА атакует боевиков в Бейт-Джинн
Сирия, 21 декабря. Тысячи людей толпятся на улицах Алеппо и празднуют годовщину освобождения города; отряды САА атакуют боевиков в долине Бейт-Джинн; правительственные войска обнаружили и атаковали боевиков в Эль-Кунейтре, пытавшихся перебраться в Дамаск. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.
Годовщина освобождения Алеппо
Сегодня тысячи людей вышли на улицы Алеппо, чтобы отпраздновать первую годовщину освобождения города от терроризма, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.
Мирные жители отметили эту годовщину, размахивая флагом Сирийской Арабской Республики, держа фотографии погибших солдат, и раздавая конфеты. Помимо гражданского торжества, Сирийская арабская армия (САА) провела службу в Алеппо в память о погибших и своих усилиях по возвращению города к мирной жизни.
САА уничтожает боевиков в Бейт-Джинн
В Сети появились видеозаписи спецоперации военнослужащих армии Башара Асада против боевиков вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в районе долины Бейт-Джинн, расположенной в Западной Гуте Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. На снимках видно, что сирийские войска ведут огонь по позициям «Тахрир аш-Шам», применяя широкий спектр вооружений.
В битве с боевиками САА задействовала крупнокалиберные пулеметы, зенитные автоматические пушки, безоткатные орудия, реактивные системы залпового огня, гаубицы, полевые орудия и минометы.
В настоящее время правительственные войска контролируют большую часть Бейт-Джинна и ключевые высоты в этом районе. Боевики оказались в ловушке внутри нескольких населенных пунктов, расположенных в долине ниже.
По данным источников, речь идет о сотне боевиков, в то время как сирийская армия насчитывает тысячи военных, подкрепленных невероятным количеством огневой мощи.
Военные атаковали группу боевиков в Кунейтре
Правительственные войска нанесли артиллерийские и ракетные удары по группировкам экстремистов в провинции Эль-Кунейтра, сообщает сирийское информагентство SANA.
Террористы перебирались из района Ат-Тлюль Аль-Хомр через лесной массив у Джеббаты Аль-Хашаб, что на севере провинции Эль-Кунейтра, на помощь экстремистам в населенных пунктах Бейт-Джинн и Мугр Аль-Мир провинции Дамаск.
Как сообщает корреспондент агентства, в результате четких действий САА было уничтожено множество боевиков вместе с техникой и оружием.
Также известно, что в лесном массиве и заповеднике у Джеббаты Аль-Хашаб базируется крупнейшая группировка «Джебхат Ан-Нусры». По имеющимся данным, боевики связаны с израильским «Моссадом», способствующим проникновению террористов на территорию Сирии для совершения преступлений.
1 Организация запрещена на территории РФ.