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Сирия сегодня: жители Алеппо отмечают годовщину освобождения города, САА атакует боевиков в Бейт-Джинн
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    Сирия сегодня: жители Алеппо отмечают годовщину освобождения города, САА атакует боевиков в Бейт-Джинн

    21:07  21 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  22 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: жители Алеппо отмечают годовщину освобождения города, САА атакует боевиков в Бейт-Джинн

    Сирия, 21 декабря. Тысячи людей толпятся на улицах Алеппо и празднуют годовщину освобождения города; отряды САА атакуют боевиков в долине Бейт-Джинн; правительственные войска обнаружили и атаковали боевиков в Эль-Кунейтре, пытавшихся перебраться в Дамаск. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Годовщина освобождения Алеппо

    Сегодня тысячи людей вышли на улицы Алеппо, чтобы отпраздновать первую годовщину освобождения города от терроризма, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Мирные жители отметили эту годовщину, размахивая флагом Сирийской Арабской Республики, держа фотографии погибших солдат, и раздавая конфеты. Помимо гражданского торжества, Сирийская арабская армия (САА) провела службу в Алеппо в память о погибших и своих усилиях по возвращению города к мирной жизни.

    Годовщина освобождения Алеппо

    САА уничтожает боевиков в Бейт-Джинн

    В Сети появились видеозаписи спецоперации военнослужащих армии Башара Асада против боевиков вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в районе долины Бейт-Джинн, расположенной в Западной Гуте Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. На снимках видно, что сирийские войска ведут огонь по позициям «Тахрир аш-Шам», применяя широкий спектр вооружений.

    В битве с боевиками САА задействовала крупнокалиберные пулеметы, зенитные автоматические пушки, безоткатные орудия, реактивные системы залпового огня, гаубицы, полевые орудия и минометы.

    В настоящее время правительственные войска контролируют большую часть Бейт-Джинна и ключевые высоты в этом районе. Боевики оказались в ловушке внутри нескольких населенных пунктов, расположенных в долине ниже.

    По данным источников, речь идет о сотне боевиков, в то время как сирийская армия насчитывает тысячи военных, подкрепленных невероятным количеством огневой мощи.

    САА уничтожает боевиков в Бейт-Джинн

    Военные атаковали группу боевиков в Кунейтре

    Правительственные войска нанесли артиллерийские и ракетные удары по группировкам экстремистов в провинции Эль-Кунейтра, сообщает сирийское информагентство SANA.

    Террористы перебирались из района Ат-Тлюль Аль-Хомр через лесной массив у Джеббаты Аль-Хашаб, что на севере провинции Эль-Кунейтра, на помощь экстремистам в населенных пунктах Бейт-Джинн и Мугр Аль-Мир провинции Дамаск.

    Как сообщает корреспондент агентства, в результате четких действий САА было уничтожено множество боевиков вместе с техникой и оружием.

    Также известно, что в лесном массиве и заповеднике у Джеббаты Аль-Хашаб базируется крупнейшая группировка «Джебхат Ан-Нусры». По имеющимся данным, боевики связаны с израильским «Моссадом», способствующим проникновению террористов на территорию Сирии для совершения преступлений.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #эль-кунейтра #аль-каида #сад #хайят тахрир аш-шам #бейт-джинн #западная гута
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