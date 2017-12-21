Apple против Google: ученые выяснили, чей голосовой помощник знает о сексе больше

Москва, 21 декабря. Исследователи из университета Отаго в Новой Зеландии провели необычную викторину — они решили выяснить, кто знает на тему секса больше: Siri или голосовой помощник Google. В основу викторины легли самые популярные запросы на эту тематику в Интернете, отмечает издание Motherboard.

«Люди стесняются говорить о сексе даже со своими врачами. Поэтому они могли бы обращаться к цифровым помощникам за ответами на интимные вопросы», — рассказал об идеи проведения исследования его автор Ник Уилсон.

Результаты викторины показали, что ни Google Assistant, ни Siri не владеют вопросом в совершенстве. Многие вопросы ставили помощников в тупик.

В то же время ученые отметили, что в общем Google Assistant показал в викторине лучшие результаты. Формулируя ответы, помощник от компании Google использовал более авторитетные и надежные источники.