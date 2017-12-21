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Apple против Google: ученые выяснили, чей голосовой помощник знает о сексе больше
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    Apple против Google: ученые выяснили, чей голосовой помощник знает о сексе больше

    19:51  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:51  21 Декабря 2017
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    Apple против Google: ученые выяснили, чей голосовой помощник знает о сексе больше

    Москва, 21 декабря. Исследователи из университета Отаго в Новой Зеландии провели необычную викторину — они решили выяснить, кто знает на тему секса больше: Siri или голосовой помощник Google. В основу викторины легли самые популярные запросы на эту тематику в Интернете, отмечает издание Motherboard.

    «Люди стесняются говорить о сексе даже со своими врачами. Поэтому они могли бы обращаться к цифровым помощникам за ответами на интимные вопросы», — рассказал об идеи проведения исследования его автор Ник Уилсон.

    Результаты викторины показали, что ни Google Assistant, ни Siri не владеют вопросом в совершенстве. Многие вопросы ставили помощников в тупик. 

    В то же время ученые отметили, что в общем Google Assistant показал в викторине лучшие результаты. Формулируя ответы, помощник от компании Google использовал более авторитетные и надежные источники. 

    Автор: Федор Веснин
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    #google #секс #siri #помощник #викторина
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