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Политика
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Политика
Россия рассчитывает на непредвзятость ООН в вопросе помощи Сирии — Лавров
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    Россия рассчитывает на непредвзятость ООН в вопросе помощи Сирии — Лавров

    19:27  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:27  21 Декабря 2017
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    Россия рассчитывает на непредвзятость ООН в вопросе помощи Сирии — Лавров

    Москва, 21 декабря. Российские власти надеются, что ООН не будет политизировать вопрос предоставления гуманитарной помощи жителям Сирии, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.   

    «Мы убеждены, что делать это нужно без политизации, без смещения акцентов в ту или иную сторону. Строго надо руководствоваться нормами международного гуманитарного права — беспристрастность и непредвзятость», — сказал он по итогам встречи со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Лавров отметил, что в ходе переговоров с Де Мистурой была затронута тема гуманитарной ситуации в расположенном рядом с Дамаском районе Восточная Гута. В частности, речь шла о городах Ракка и Дейр-эз-Зор. При этом обе стороны выразили уверенность в необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи сирийскому народу.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #оон #лавров #гуманитарная помощь #де мистура
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