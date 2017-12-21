Россия рассчитывает на непредвзятость ООН в вопросе помощи Сирии — Лавров

Москва, 21 декабря. Российские власти надеются, что ООН не будет политизировать вопрос предоставления гуманитарной помощи жителям Сирии, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы убеждены, что делать это нужно без политизации, без смещения акцентов в ту или иную сторону. Строго надо руководствоваться нормами международного гуманитарного права — беспристрастность и непредвзятость», — сказал он по итогам встречи со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Лавров отметил, что в ходе переговоров с Де Мистурой была затронута тема гуманитарной ситуации в расположенном рядом с Дамаском районе Восточная Гута. В частности, речь шла о городах Ракка и Дейр-эз-Зор. При этом обе стороны выразили уверенность в необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи сирийскому народу.