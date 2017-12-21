Путин посоветовал крупным частным компаниям работать с малым и средним бизнесом

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин посоветовал крупным частным компаниям делать заказы у малого и среднего бизнеса. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса.

По словам президента, в 2017 году ы результате взаимодействия правительства, Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса и компаний с госучастием объем закупок у малых и средних предприятий вырос на 30% и составил два триллиона рублей. Глава государства отметил, что есть все основания довести этот показатель до трех триллионов рублей в 2018 году.

«Сотрудничество компаний с госучастием и малого и среднего бизнеса выгодно и эффективно, в том числе оно повышает конкурентоспособность крупного бизнеса. Рассчитываю, что такими возможностями, преимуществами работы с малыми предприятиями воспользуются не только госкомпании или компании с госучастием, но и крупный частный бизнес», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что с января по ноябрь 2017 года ВВП России вырос на 1,4%, что свидетельствует о завершении периода рецессии в российской экономике. Кроме того, в России зафиксирован рост торговли и потребительского спроса, увеличение грузооборота на железнодорожном транспорте, а также рост спроса на рабочую силу.