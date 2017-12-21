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Политика
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Политика
«Мы платим, не плюйте на нас»: в России оценили позицию США в связи с резолюцией по Иерусалиму
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    «Мы платим, не плюйте на нас»: в России оценили позицию США в связи с резолюцией по Иерусалиму

    20:40  21 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  21 Декабря 2017
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    Я дал тебе на водку, не плюй на мою дверь: в России оценили шантаж Трампа в связи с резолюцией по Иерусалиму

    Накануне постпред США в ООН Никки Хейли предупредила, что информация о странах, которые проголосуют за резолюцию, осуждающую решение признать Иерусалим столицей Израиля, будет передана Дональду Трампу. Американский президент пояснил, что США прекратят финансирование этих стран. Этот шантаж Вашингтона обсуждали сегодня в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

    По словам американского журналиста Майкла Бома, в таком поведении США нет ничего необычного.

    «Это факт, что США дарят Египту, допустим, по полтора миллиарда долларов в год. Решение за Египтом. Он может голосовать в ООН, как хочет, только без этого подарка. Египет должен выбрать, что важнее — голосование в ООН или эти полтора миллиарда долларов», — объяснил американец.

    Бом также выразил уверенность в том, что и Россия якобы вела бы себя так же, «если бы у нее были деньги, которые она могла дарить всем странам».

    Леонид Гозман, президент Общероссийского движения «Союз правых сил», отметил, что Дональд Трамп — это «человек, у которого довольно простая черно-белая картина мира, которая не понимает все эти дипломатические экивоки».

    «Это что касается стилистики. А что касается содержания, то я не понимаю вот чего. Израиль с самого начала своего существования, с 1948 года, объявил своей столицей именно Иерусалим. Кто-то признал его столицей, кто-то не признал. Сейчас США решили признать столицей Иерусалим. Но я совершенно не понимаю, кому какое дело. Чего все в это лезут?», — сказал Леонид Гозман, сравнив США с соседом, к которому приходит другой сосед за деньгами в долг, а потом плюет своему кредитору на дверь.

    «Стилистика странная в устах представителя великой державы. А содержание понятное: мы платим, не плюйте на нас», — оценил Гозман позицию США в связи с резолюцией по Иерусалиму.

    Александр Хинштейн, советник директора Росгвардии, раскритиковал логику Гозмана и Бома.

    «Из всей этой аргументации, которая сводится к тому, что Америка всегда права, выпал один важный момент: почему мировые державы забеспокоились о переносе столицы Израиля? Потому что в Палестине начал кто-то бузить? Очевидно, нет. Надо вспомнить о том, что ранее Ассамблеей ООН было принято решение о том, что, исходя из сложившейся ситуации, столицей Израиля, признаваемой мировым сообществом, является Тель-Авив», — напомнил Александр Хинштейн.

    Автор: Марина Степанова
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    #дональд трамп #сша #трамп #израиль #иерусалим #хинштейн #майкл бом #леонид гозман
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