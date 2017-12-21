«Мы платим, не плюйте на нас»: в России оценили позицию США в связи с резолюцией по Иерусалиму

Накануне постпред США в ООН Никки Хейли предупредила, что информация о странах, которые проголосуют за резолюцию, осуждающую решение признать Иерусалим столицей Израиля, будет передана Дональду Трампу. Американский президент пояснил, что США прекратят финансирование этих стран. Этот шантаж Вашингтона обсуждали сегодня в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам американского журналиста Майкла Бома, в таком поведении США нет ничего необычного.

«Это факт, что США дарят Египту, допустим, по полтора миллиарда долларов в год. Решение за Египтом. Он может голосовать в ООН, как хочет, только без этого подарка. Египет должен выбрать, что важнее — голосование в ООН или эти полтора миллиарда долларов», — объяснил американец.

Бом также выразил уверенность в том, что и Россия якобы вела бы себя так же, «если бы у нее были деньги, которые она могла дарить всем странам».

Леонид Гозман, президент Общероссийского движения «Союз правых сил», отметил, что Дональд Трамп — это «человек, у которого довольно простая черно-белая картина мира, которая не понимает все эти дипломатические экивоки».

«Это что касается стилистики. А что касается содержания, то я не понимаю вот чего. Израиль с самого начала своего существования, с 1948 года, объявил своей столицей именно Иерусалим. Кто-то признал его столицей, кто-то не признал. Сейчас США решили признать столицей Иерусалим. Но я совершенно не понимаю, кому какое дело. Чего все в это лезут?», — сказал Леонид Гозман, сравнив США с соседом, к которому приходит другой сосед за деньгами в долг, а потом плюет своему кредитору на дверь.

«Стилистика странная в устах представителя великой державы. А содержание понятное: мы платим, не плюйте на нас», — оценил Гозман позицию США в связи с резолюцией по Иерусалиму.

Александр Хинштейн, советник директора Росгвардии, раскритиковал логику Гозмана и Бома.