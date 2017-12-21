Военный эксперт рассказал, как РЛС «Воронеж» прикроет Россию противоядерным щитом

На боевое дежурство Космических войск заступили три новые радиолокационные станции (РЛС)«Воронеж». Они были размещены в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области, сообщил командующий Космическими войсками Александр Головко.

Новые РЛС прикроют Российскую Федерацию от всех видов угроз, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Да, впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции «Воронеж». Системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности, размещены в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области», — подчеркнул российский офицер в интервью газете «Красная звезда».

Как рассказал Александр Головко, РЛС «Воронеж-ДМ» обладает очень высокими техническими и тактическими характеристиками. Дело в том, что точность измерения параметров возможных целей удалось повысить за счет работы в дециметровом диапазоне радиоволн. Кроме того, у станций такого типа значительно снизился уровень энергопотребления и объем технологической аппаратуры.

«Это РЛС нового поколения, самые совершенные на сегодняшний день. А введение в строй трех новых устройств позволяет перекрыть не только всю территорию нашей страны, но и наиболее опасные подходы извне. Надгоризонтные радиолокационные станции позволяют контролировать космос и воздушное пространство, заранее обнаруживая космические и аэродинамические цели — в том числе межконтинентальные баллистические и крылатые ракеты», — сообщил корреспонденту ФАН военный аналитик.

Сообщается, что у новых РЛС серьезно оптимизирован процесс обслуживания, он не требует большого количества личного состава и обслуживающего гражданского персонала. Кроме того, быстровозводимая конструкция позволяет в случае необходимости очень быстро проводить модернизацию системы.

«РЛС «Воронеж» — это новый противоядерный щит, который прикроет всю Россию. Их можно назвать одним из кирпичиков, благодаря которым строится российская система предупреждения о ракетном нападении. Радиолокационная станция засекает и просчитывает траекторию полета межконтинентальных баллистических ракет, после чего предоставляет информацию нашим военным, которые если успевают, отдают или нет приказ на уничтожение цели. Если времени очень мало, система реагирует автоматически», — заключил Кошкин.

Напомним, новейшие РЛС «Воронеж» создавались с учетом существующих и еще только разрабатываемых образцов ракетной и космической техники, а также летательных аппаратов самого разного типа. Примечательно, что «Воронеж» сможет работать и против американских ракет Trident II (D5), активной доработкой которых военные США заняты в настоящее время.