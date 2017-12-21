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Сирия: Асад поздравил жителей Алеппо с годовщиной освобождения города
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    Сирия: Асад поздравил жителей Алеппо с годовщиной освобождения города

    19:01  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  21 Декабря 2017
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    Сирия: Асад поздравил жителей Алеппо с годовщиной освобождения города

    Дамаск, 21 декабря. Президент Сирии Башар Асад поздравил жителей Алеппо с годовщиной освобождения города от террористов. Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

    «Алеппо превратило прошлое в историю… Каждый житель Сирии был вместе с Алеппо, Сирией, своей родиной и правдой, именно такая история рисуется сейчас», — заявил Асад.

    Президент Сирии также отметил стойкость, мужество, храбрость и самопожертвование сирийских военнослужащих и мирных жителей Алеппо. В самом Алеппо по случаю годовщины состоялись массовые мероприятия, в которых приняли участие десятки тысяч.

    Напомним, 21 декабря 2016 года Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС РФ освободили Алеппо. Наступательная операция проводилась с сентября по октябрь 2016 года. К ноябрю террористы оказались в полном окружении с десятками тысяч мирных жителей в заложниках. К концу ноября путем переговоров при посредничестве России, Турции и Ирана удалось договориться о выводе боевиков и членов их семей в Идлиб.

    Автор: Алексей Громов
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