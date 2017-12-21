Москва не увидела оснований для присутствия США в Сирии —Лаврентьев

Москва, 21 декабря. Спецпредставитель президент РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что веских оснований для присутствия США в Сирии нет, поскольку террористы ИГ(группировка1 «Исламское государство»1 запрещена в РФ) разгромлены.

Россия благодарна коллегам из США за вклад в разгром ИГИЛ1 в Сирии, стороны действовали совместно. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев. При этом российский дипломат отметил, что веских оснований для присутствия военных США в САР нет. Посланник главы государства также назвал отговорками базирование США в Ат-Танфе, которые ссылаются на гуманитарную ситуацию в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.