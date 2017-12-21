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Москва не увидела оснований для присутствия США в Сирии —Лаврентьев
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    Москва не увидела оснований для присутствия США в Сирии —Лаврентьев

    19:04  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:05  21 Декабря 2017
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    Москва не увидела оснований для присутствия США в Сирии —Лаврентьев

    Москва, 21 декабря. Спецпредставитель президент РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что веских оснований для присутствия США в Сирии нет, поскольку террористы ИГ(группировка1 «Исламское государство»1 запрещена в РФ) разгромлены. 

    Россия благодарна коллегам из США за вклад в разгром ИГИЛ1 в Сирии, стороны действовали совместно. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев. При этом российский дипломат отметил, что веских оснований для присутствия военных США в САР нет. Посланник главы государства также назвал отговорками базирование США в Ат-Танфе, которые ссылаются на гуманитарную ситуацию в регионе.

    Москва не увидела оснований для присутствия США в Сирии —Лаврентьев

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #сирия #лаврентьев
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