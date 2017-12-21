Сын Чайки, дочь Каримова и экс-глава «Беркута»: в США заявили о новых фигурантах «списка Магнитского»

Вашингтон, 21 декабря. Минфин США заявил о расширении санкций в рамках «глобального акта Магнитского». В частности, в него попали сын генерального прокурора Юрия Чайки, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, а также и экс-глава украинского спецподразделения «Беркут» Сергей Кусюк.

Всего в список вошли 13 человек по всему миру, а также 39 связанных с ними компаний. Все фигуранты списка, по мнению Вашингтона, виновныв нарушениях прав человека или замешаны в коррупции.

В релизе американского Минфина также уточняется, что сын генпрокурора РФ Артем Чайка якобы получил выгоду от положения отца, это позволяло ему «выигрывать тендеры», а также»оказывать давление на деловых партнеров», пишет РИА Новости.