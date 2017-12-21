Путин рассказал об особенностях российской политики

Москва, 21 декабря. Российская сторона старается проводить такую внешнюю и внутреннюю политику, которая позволяет минимизировать возможность начала агрессивных действий в отношении Москвы. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, который принял участие в заседании Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

«Наша цель в том и заключается, чтобы проводить такую политику, и внутреннюю, и внешнюю, и повышать обороноспособность государства таким образом, чтобы никому в голову даже не пришло наносить удары по центрам государственного или военного управления», — рассказал о политических особенностях российский лидер.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. В рамках диалога главы государств обсудили конфликты в Йемене и Сирии.