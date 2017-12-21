Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Весь мир
Сирия: жители Алеппо почтили павших героев на празднике годовщины освобождения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: жители Алеппо почтили павших героев на празднике годовщины освобождения

    20:00  21 Декабря 2017
    1934

    Сирия: жители Алеппо почтили павших героев на празднике годовщины освобождения

    Сирийский город Алеппо празднует первую годовщину освобождения из под гнета террористов. Год назад сирийская армия при помощи ВКС РФ и военных советников выбила боевиков из города, после чего Алеппо был стремительно восстановлен.

    И теперь тысячи мирных жителей вышли на улицы города, где проводятся массовые гуляния. Главный праздник проходит на площади Саад ад-Джабри, что около самого крупного парка в Алеппо.

    Церемония празднования включает выступления военных, спортивных команд и скаутов Алеппо. Губернатор города во время своего выступления заявил, что победа достигнута благодаря стойкости сыновей Алеппо и их сплочённости с армией. Эта победа, по его словам, не была обыденным событием, и стала стратегическим переломом в войне.

    Сирийцы даже организовали шествие, подобное российскому «Бессмертному Полку». Семьи павших бойцов САА прошлись с портретами своих сыновей, братьев и отцов. Не забыли сирийцы и о своих российских союзниках: среди лиц солдат и офицеров САА можно было увидеть портреты россиян, погибших при исполнении воинского долга в Сирии.

    7 Фото.
    7 Фотографий

    Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин получил ранения во время подрыва машины сопровождения гуманитарного конвоя. Военнослужащий Сил специальных операций (ССО) старший лейтенант Александр Прохоренко вызвал огонь на себя, когда в тылу врага был окружён террористами. Две медсестры, старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, погибли во время обстрела боевиков в самом Алеппо, когда вышли встречать транспорт с ранеными детьми. Сирийцы помнят и чтут не только сыновей своей земли, но и россиян, которые отдали свои жизни за мир и стабильность в арабской республике.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #праздник #освобождение #герои #годовщина #почтили память
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть