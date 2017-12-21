Сирия: жители Алеппо почтили павших героев на празднике годовщины освобождения

Сирийский город Алеппо празднует первую годовщину освобождения из под гнета террористов. Год назад сирийская армия при помощи ВКС РФ и военных советников выбила боевиков из города, после чего Алеппо был стремительно восстановлен.

И теперь тысячи мирных жителей вышли на улицы города, где проводятся массовые гуляния. Главный праздник проходит на площади Саад ад-Джабри, что около самого крупного парка в Алеппо.

Церемония празднования включает выступления военных, спортивных команд и скаутов Алеппо. Губернатор города во время своего выступления заявил, что победа достигнута благодаря стойкости сыновей Алеппо и их сплочённости с армией. Эта победа, по его словам, не была обыденным событием, и стала стратегическим переломом в войне.

Сирийцы даже организовали шествие, подобное российскому «Бессмертному Полку». Семьи павших бойцов САА прошлись с портретами своих сыновей, братьев и отцов. Не забыли сирийцы и о своих российских союзниках: среди лиц солдат и офицеров САА можно было увидеть портреты россиян, погибших при исполнении воинского долга в Сирии.

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Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин получил ранения во время подрыва машины сопровождения гуманитарного конвоя. Военнослужащий Сил специальных операций (ССО) старший лейтенант Александр Прохоренко вызвал огонь на себя, когда в тылу врага был окружён террористами. Две медсестры, старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, погибли во время обстрела боевиков в самом Алеппо, когда вышли встречать транспорт с ранеными детьми. Сирийцы помнят и чтут не только сыновей своей земли, но и россиян, которые отдали свои жизни за мир и стабильность в арабской республике.