«Сирия и Ирак освобождены почти на 100%»: Трамп не может смириться с окончательной победой РФ над ИГИЛ

Дональд Трамп заявил о том, что международная коалиция во главе с США почти полностью освободила от террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) территории Сирии и Ирака, отметив, что на данный момент противостояние якобы все еще продолжается. Слова американского президента передавало агентство CBS News.

Необходимо отметить, что о разгроме ИГИЛ1 в САР, Владимир Путин сообщил еще 11 декабря, лично посетив аэродром российских ВКС «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Тогда же он отдал приказ о выводе с авиабазы значительной части контингента вооруженных сил РФ, которые вместе с правительственной Сирийской арабской армии (САА) на самом деле и нанесли основной удар по крупнейшей террористической организации.

Соединенные Штаты между тем не торопятся покидать арабскую республику, прикрываясь продолжающейся борьбой с международным терроризмом. Очевидно, что остатки отрядов и «спящие ячейки» ИГ1 сохраняют присутствие в некоторых районах страны, однако все они действуют обособленно друг от друга и больше не представляют некой единой силы, способной вести военные действия. Американская сторона, тем не менее, как будто намеренно подчеркивает и преувеличивает данный факт, дабы поддерживать иллюзию о том, что «Исламское государство» якобы все еще существует в Сирии. Для чего? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с нашим корреспондентом выразил мнение, что подобная риторика Вашингтона связана, прежде всего, с досадой американцев из-за того, что Россия, а не США стала главным действующим лицом в ближневосточном регионе. Таким образом, именно зависть побудила американское руководство к попыткам нивелировать достижения российских сил в борьбе с террористическими группировками в САР.

«Присутствие войск Соединенных Штатов в Сирии, по мнению самого Вашингтона, не требует оправданий. Они там находятся просто потому, что могут и существует такая необходимость. Им этого достаточно, поэтому дело тут, скорее всего, не в этом. Риторика Трампа и некоторых политиков из Великобритании относительно САР — это своего рода прикрытие собственного чувства досады. Дело в том, что главным деятелем заканчивающегося сирийского конфликта, конечно, является Россия. Коалиции же своих целей достичь так и не удалось», — подчеркивает эксперт.

Наш собеседник также отметил, что уже неоднократно предупреждал о готовящейся информационной кампании Запада против России и официального Дамаска, цель которой — нивелировать успехи союзников в борьбе с международным терроризмом. Данный новостной повод об уничтожении ИГИЛ, таким образом, безусловно, не мог не стать объектом очередной провокации.

«Я уже не раз говорил, что мы еще услышим целый ряд высказываний, которые будут пытаться обесценить роль российских ВКС и правительственной армии Башара Асада в противостоянии ИГ, а также обесценить помощь РФ в восстановлении мирной жизни в Сирии. И вот опять. Что ж, подобное мы увидим и услышим еще неоднократно. Трамп как человек, который не очень хорошо разбирается во внешней политике, пытается убедить всех, что победы над ИГИЛ в САР и Ираке — это, конечно же, дело рук американцев», — заметил Александр Асафов.

По его мнению, Вашингтон пока продолжит придерживаться данной риторики, дабы сформировать в медиапространстве представление о том, что Соединенные Штаты якобы являются главным борцом с «Исламским государством». Американцам вторит и Великобритания, которая, по словам эксперта, всеми силами пытается напомнить о своем существовании. Именно с этим связан грядущий визит главы британского МИДа Бориса Джонсона в Россию, уверен политолог.

«Я думаю, что эта риторика Запада будет продолжаться. Безусловно, стоит ожидать и других попыток США и союзников нивелировать вклад России. Мы видим также, что министр иностранных дел Великобритании едет к нам напомнить о существовании своей страны, в том числе и с тезисами по Сирии. Лондону опять что-то не нравится, и он, согласно его собственному заявлению, хочет обсудить это в ходе дебатов с Сергеем Лавровым», — отмечает собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.