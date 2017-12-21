Сроки проведения Конгресса нацдиалога по Сирии согласуют 22 декабря — Лаврентьев

Астана, 21 декабря. Спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что сроки проведения Конгресса сирийского нацдиалога будут согласованы 22 декабря.

Александр Лаврентьев заявил, что 22 декабря будут согласованы сроки проведения Конгресса нацдиалога по Сирии. По его словам, списки участников будут уточнены в течение двух-трех недель.

«Мы сегодня договорились завершить (согласование списков - прим. ФАН) приблизительно в течение 2–3 недель, досогласовать конкретные кандидатуры участников этого форума как с турецкой, так и с арабской сторон», — прокомментировал дипломат процесс подготовки к Конгрессу.

Российская сторона рассчитывает на то, что делегация ООН также примет участие в мероприятии, отметил Лаврентьев. Ранее он заявил, что Москва не видит оснований для присутствия США в Сирии, поскольку ИГ1 (организация запрещена в РФ) разгромлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.