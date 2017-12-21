Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Новости Сирии
Сроки проведения Конгресса нацдиалога по Сирии согласуют 22 декабря — Лаврентьев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сроки проведения Конгресса нацдиалога по Сирии согласуют 22 декабря — Лаврентьев

    18:46  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:12  21 Декабря 2017
    955

    Сроки проведения Конгресса нацдиалога по Сирии согласуют 22 декабря — Лаврентьев

    Астана, 21 декабря. Спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что сроки проведения Конгресса сирийского нацдиалога будут согласованы 22 декабря. 

    Александр Лаврентьев заявил, что 22 декабря будут согласованы сроки проведения Конгресса нацдиалога по Сирии. По его словам, списки участников будут уточнены в течение двух-трех недель.

    «Мы сегодня договорились завершить (согласование списков - прим. ФАН) приблизительно в течение 2–3 недель, досогласовать конкретные кандидатуры участников этого форума как с турецкой, так и с арабской сторон», — прокомментировал дипломат процесс подготовки к Конгрессу. 

    Российская сторона рассчитывает на то, что делегация ООН также примет участие в мероприятии, отметил Лаврентьев. Ранее он заявил, что Москва не видит оснований для присутствия США в Сирии, поскольку ИГ1 (организация запрещена в РФ) разгромлены. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть