СБУ сообщила о поимке второго за сутки «российского шпиона»

Киев, 21 декабря. Служба безопасности Украины отчиталась о поимке уже второго за сутки шпиона, якобы работающего на российские спецслужбы. На этот раз им оказался подполковник СБУ.

О задержании «еще одного гражданина Украины, который действовал во вред национальным интересам в пользу российских спецслужб» сообщил заместитель начальника главного следственного управления ведомства Виталий Маяков.

«К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника», - отметил он.

В пресс-службе СБУ рассказали, что задержанный подполковник является старшим консультантом-экспертом одного из центральных подразделений ведомства.

Ранее Киев заявил о задержании по подозрению в госизмене помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

