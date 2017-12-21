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Политика
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Украина
СБУ сообщила о поимке второго за сутки «российского шпиона»
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    СБУ сообщила о поимке второго за сутки «российского шпиона»

    18:48  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  21 Декабря 2017
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    СБУ сообщила о поимке второго за сутки «российского шпиона»

    Киев, 21 декабря. Служба безопасности Украины отчиталась о поимке уже второго за сутки шпиона, якобы работающего на российские спецслужбы. На этот раз им оказался подполковник СБУ.

    О задержании «еще одного гражданина Украины, который действовал во вред национальным интересам в пользу российских спецслужб» сообщил заместитель начальника главного следственного управления ведомства Виталий Маяков.

    «К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника», - отметил он.

    В пресс-службе СБУ рассказали, что задержанный подполковник является старшим консультантом-экспертом одного из центральных подразделений ведомства.

    Ранее Киев заявил о задержании по подозрению в госизмене помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #шпион #сбу
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