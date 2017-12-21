Лавров рассказал об откровенных переговорах с де Мистурой по Сирии

Москва, 21 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провел откровенные переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Глава МИД РФ отметил, что в ходе переговоров со спецпосланником ООН по Сирии обсуждался процесс урегулирования кризиса в Сирии в полном соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

«У нас состоялись откровенные и очень важные переговоры… Это весьма и весьма полезно для того, чтобы сверить часы по целому ряду процессов, которые были начаты в последнее время и которые мы хотим синхронизировать, обеспечив их вклад в успех женевского процесса в соответствии с резолюцией 2254 под эгидой ООН, — отметил Лавров.

Глава МИД РФ также выразил надежду, что по итогам сегодняшних переговоров ООН активизирует усилия для привлечения других государств к гуманитарным процессам, а также для участия в разминировании территории Сирии. Лаврова подчеркнул, что в настоящее время «возможности ООН в этой сфере совершенно не задействованы».