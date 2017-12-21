Сирия, 21 декабря. В результате авиаударов коалиции США вблизи сирийско-иракской границы погибли девять гражданских лиц. Курды оправдывают свои неудачи в Дейр-эз-Зоре, распространяя ложные сведения о связях САА и ИГ1. Террористы ИГИЛ1 отбили у «Ан-Нусры»*** деревню на северо-востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с «Ан-Нусрой» в юго-западной части Дамаска; предприняли попытку заключить перемирие с радикалами в Восточной Гуте.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): отбило у «Ан-Нусры» населенный пункт Расм Хамам северо-восточнее Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит ИГ в северной части провинции Хама; заявляет о потерях САА на севере Хамы.

Курды: обвинили САА в связях с ИГИЛ; передали властям САР контроль над несколькими населенными пунктами в Алеппо; лишились троих бойцов в результате обстрелов со стороны турецких войск на севере Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировки в населенном пункте Аль-Шафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Вблизи границы с провинцией Эль-Кунейтра не прекращаются бои между правительственными силами и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Информационный портал Al Masdar News передает, что, как можно понять по обнародованным видеозаписям с места событий, сирийские войска используют широкий арсенал оружия. Против отрядов террористической группировки применяются крупнокалиберные пулеметы, ракетные комплексы, винтовки, гаубицы и минометы. Некоторые источники сообщают, что число боевиков в данном районе не превышает сотни.

Между тем командование САА вновь предприняло попытку заключить перемирие с радикалами, оккупировавшими Восточную Гуту. По информации военного источника в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1), боевики все еще не согласны принять условия, предлагаемые представителями САР. Вследствие этого столкновения в данном районе могут вскоре продолжиться.

Провинция Алеппо

Информационное агентство FARS News сообщает, что на фоне сообщений о предстоящих военных действиях турецкой армии против курдов на севере Алеппо Сирийские демократические силы**** (SDF) передали контроль над несколькими населенными пунктами сирийскому правительству. Ранее сирийские флаги были подняты над несколькими школами и образовательными центрами в районах Шейх Максуд, Аль-Ашрафия, Аль-Халак и Аль-Байдайн, находящихся под контролем SDF. Сообщается, что САР направила гуманитарную помощь и топливо в данные районы.

Между тем у границ курдского кантона Африн были замечены турецкие военные самолеты, передает Telegram-канал (turkySyr1). По неподтвержденным сведениям, несколькими часами ранее в результате обстрелов со стороны турецких подразделений были убиты трое бойцов Отрядов народной самообороны (YPG), которые, как считает Анкара, связаны с террористической в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом сообщает на своей странице в Twitter (op_shield) военный источник.

Провинция Дейр-эз-Зор

После нескольких неудач Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых Соединенными Штатами, курдские СМИ начали обвинять сирийское правительство в сговоре с террористической группировкой «Исламское государство». Согласно каналам в социальных сетях, связанным с Отрядами народной самообороны (YPG), САА в регионе якобы выступает на стороне ИГИЛовцев, чтобы не позволить развить успех курдским отрядам. Военные эксперты уверены, что подобным образом курды пытаются оправдать недавние поражения.

Авиация международного альянса, возглавляемого Вашингтоном, начала проводить интенсивные бомбардировки районов, где все еще отмечается активность бандгрупп ИГИЛ. При этом ряд ударов пришлись по жилым кварталам поселений на юго-востоке провинции. Так, согласно информации военного источника в сети Telegram (NRVR11), девять мирных жителей, в том числе несовершеннолетние дети, погибли в результате авиаударов американских самолетов по населенному пункту Аль-Шафаа, расположенному недалеко от Абу Кемаля.

Провинция Хама

Twitter-канал (Suriyakmaps) передает, что находящийся к северо-востоку от административного центра провинции населенный пункт Расм Хамам перешел под контроль террористов «Исламского государства». Боевики ИГИЛ отбили его у радикалов антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит «Джебхат Ан-Нусра»1. О потерях сторон источник не сообщает. Напомним, столкновения между ИГИЛовцами и силами вооруженной оппозиции начались, когда нескольким отрядам ИГ удалось бежать из окружения армии САР в сторону подконтрольных «Тахрир Аш-Шам» районов.

Тем временем в районе города Аль-Мушерийфа продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам». По данным оппозиционного военного источника в Telegram (NRVR11), Сирийская арабская армия (САА) потеряла нескольких солдат. Однако официальные новостные порталы не подтверждают данные сведения.

Ирак

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что более 350 заключенных, ранее арестованных властями Регионального правительства Курдистана в провинции Киркук, пропали без вести при невыясненных обстоятельствах. Отмечается, что большую часть пленников курдов составляли арабы-сунниты. Местонахождение людей на данный момент неизвестно. Курдские представители сообщают, что на момент захвата Киркука арестованные уже были вывезены из региона. До этого данная часть Ирака находилась в оккупации террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)