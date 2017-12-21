МИД РФ надеется, что Конгресс нацдиалога Сирии станет общенациональным

Москва, 21 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что Конгресс нацдиалога Сирии станет общенациональным. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

По его словам, российские дипломаты активно продвигают идею проведения конгресса, в ходе которого будут обсуждаться вопросы национального примирения и налаживания мирной жизни в Сирии. Сюда также входят вопросы снабжения, доставки гуманитарной помощи и возвращение мирных жителей в свои дома.

«Я надеюсь, что в конечном итоге этот процесс, процесс национального диалога, и мы поддерживаем сирийское правительство в продвижении такого диалога и контактов, в конечном счете, станет общенациональным. А для того, чтобы это произошло, была выдвинута инициатива России при поддержке Ирана и Турции о созыве в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что односторонние санкции Запада против Дамаска отрицательно влияют на жизнь простых сирийцев, поэтому они должны быть отменены.