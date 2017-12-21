Лавров проинформировал де Мистуру о подготовке Конгресса нацдиалога по Сирии

Москва, 21 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что проинформировал спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру о подготовке Конгресса нацдиалога по Сирии в Сочи.

На Конгресс нацдиалога по Сирии приглашены все участники переговоров в Женеве. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на встрече с дипломатом ООН Стаффаном де Мистурой в Москве.

«Я надеюсь, что процесс национального диалога, и мы поддерживаем сирийское правительство в продвижении такого диалога и контактов, станет общенациональным. А чтобы это произошло, была выдвинута инициатива России при поддержке Ирана и Турции о созыве в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Параллельно с деэскалацией в Сирии решаются вопросы снабжения, доставки гуманитарной помощи, а также возвращения мирных жителей в свои дома. По словам Лаврова, также продвигается процесс по налаживанию контактов между региональными и федеральными властями САР.