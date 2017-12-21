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Лавров проинформировал де Мистуру о подготовке Конгресса нацдиалога по Сирии
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    Лавров проинформировал де Мистуру о подготовке Конгресса нацдиалога по Сирии

    18:35  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:21  21 Декабря 2017
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    Лавров проинформировал де Мистуру о подготовке Конгресса нацдиалога по Сирии

    Москва, 21 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что проинформировал спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру о подготовке Конгресса нацдиалога по Сирии в Сочи. 

    На Конгресс нацдиалога по Сирии приглашены все участники переговоров в Женеве. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на встрече с дипломатом ООН Стаффаном де Мистурой в Москве. 

    «Я надеюсь, что процесс национального диалога, и мы поддерживаем сирийское правительство в продвижении такого диалога и контактов, станет общенациональным. А чтобы это произошло, была выдвинута инициатива России при поддержке Ирана и Турции о созыве в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — сказал высокопоставленный российский дипломат. 

    Параллельно с деэскалацией в Сирии решаются вопросы снабжения, доставки гуманитарной помощи, а также возвращения мирных жителей в свои дома. По словам Лаврова, также продвигается процесс по налаживанию контактов между региональными и федеральными властями САР. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #оон #мид рф #де мистура
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