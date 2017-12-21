Путин пожелал российскому бизнесу благополучия в 2018 году

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин пожелал российскому бизнесу благополучия в следующем году. Такое напутствие президент сделал, открывая встречу с российскими деловыми кругами.

«Хочу пожелать успехов вам в ваших делах, и не только бизнес-делах, во всех делах хочу пожелать вам успехов и благополучия», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер поздравил присутствовавших на встрече с наступающим 2018 годом, пожелав им всего наилучшего. В то же время Путин отметил, что встреча организована не для обмена поздравлениями и попросил перейти к «важным вопросам». Одной из главных целей встречи президента и представителей бизнес-сообществ России было подведение итогов 2017 года.